無人取得絕對多數！法國恐出現「懸浮議會」 立法能力面臨真空
▲法國在當地時間7日進行國會選舉第2輪投票，出口民調顯示，無政黨或聯盟取得絕對多數。圖為法國街頭等待選舉結果的選民。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心
蔡姍伶／綜合報導
｜ 2024-07-08 06:59:52 2024-07-08 07:03:28
法國在當地時間7日進行國會選舉第2輪投票，改選法國國會下議院國民議會（National Assembly）577個議席，截至發稿時間為止，出口民調顯示，新成立的左派聯盟「新人民陣線」（The New Popular Front, NFP）得票率領先，但未獲得國民議會絕對多數席位，總統馬克宏（Emmanuel Macron）領導的執政黨聯盟（Together alliance）排名第2，先前在首輪投票中領先的極右派政黨「國民聯盟」（RN）則排第3。
綜合外媒報導，法國各政黨面臨組建政府的艱鉅任務，第2輪選舉出現「懸浮議會」（hung parliament），左派聯盟出人意料的佔據榜首，不只對主張民族主義、歐洲懷疑論的極右「國民聯盟」是一次挫折，也再度打擊中間派總統馬克宏，法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）預計將於當地時間8日早晨向馬克宏提交辭呈。 「懸浮議會」是指在議會制國家中，沒有一個政黨在議會內取得絕對多數，一般會通過籌組聯合政府、少數派政府或解散議會來解決。 ▲法國總理阿塔爾將向總統馬克宏請辭。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
根據出口民調，在國民議會577個席位中，左派「新人民陣線」獲得182至193個席次，位居第1，但低於佔據國民議會絕對多數所需的289席。執政黨聯盟則獲得157至163個議席，排名第2。極右的「國民聯盟」則獲得136至144個議席，排第3。
出口民調也顯示，法國國會選舉第2輪投票率為67.10%，高於6月30日的首輪選舉，也遠高於2022年國會選舉投票率。
法媒分析指出，雖然在首輪投票中，極右的「國民聯盟」領先，但馬克宏領導的中間派和左翼聯盟，在第2輪投票前都呼籲組建廣泛的「共和國陣線」，聯合阻擊極右勢力佔據議會多數，這對第2輪投票結果發揮了關鍵作用，因為在第2輪投票前，超過210名中間派和左翼政黨候選人宣布退出選舉，以便集中選票、擊敗「國民聯盟」。
《路透社》指出，這次選舉將使國民議會被3大派別佔據，分別是左派、中間派和極右派，但他們3者的政治綱領可說是截然不同，而且根本沒有合作的傳統，接下來會發生什麼事還不好說。 ▲法國極右派政黨「國民聯盟」領袖雷朋（Marine Le Pen）。
出口民調出爐後，歐元於週日下跌。Monex Europe外匯分析主管哈維（Simon Harvey）表示：「法國的立法能力確實會出現真空。」