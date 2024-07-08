尼坦雅胡：停火協議需允許重啟戰鬥　直到以色列實現目標

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尼坦雅胡7日稍晚將就美國總統拜登(Joe Biden)今年5月提出、由卡達和埃及調解的3階段計畫，針對談判的後續步驟舉行磋商。
這項計畫目標是結束戰爭，並釋放被扣留在加薩的大約120名以色列人質。
哈瑪斯放棄了一項關鍵要求，也就是以色列在簽署協議前承諾永久停火。哈瑪斯一名不願透露姓名的消息人士6日告訴路透社，他們將允許談判在為期6週的第一階段停火期間實現這項目標。
但尼坦雅胡表示，他堅持協議不應阻止以色列恢復戰鬥，直到其戰爭目標實現。這些目標在戰爭開始時被定義為瓦解哈瑪斯的軍事和治理能力，並讓人質獲釋。
尼坦雅胡表示：「這項獲得以色列同意並受到美國總統拜登(Joe Biden)歡迎的計畫，將允許以色列在不侵犯戰爭其他目標的情況下讓人質獲釋。」
尼坦雅胡說，這項協議也必須禁止透過加薩-埃及邊境向哈瑪斯走私武器，而且不應允許數千名武裝分子返回加薩北部。
一位不願透露姓名的知情人士表示，美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)將於10日在杜哈(Doha)會見卡達總理，還有以色列與埃及的情報單位負責人。
埃及官方媒體「開羅新聞電視」(Al Qahera News TV)7日援引一位高階消息人士指出，伯恩斯預計本週也將與以色列代表團一起訪問開羅。
加薩境內的戰鬥並未停止，以色列軍方7日再次下令加薩市(Gaza City)多個地區的居民和流離失所的家庭撤離。部分居民表示，他們被坦克砲彈和以色列無人機的槍聲驚嚇到，有些人設法逃離，有些人被困在家裡。
巴勒斯坦衛生官員後來表示，以色列空襲加薩走廊(Gaza Strip)北端賈巴利亞(Jabalia)的一處房屋，造成了至少10人死亡，多人受傷，還有人失蹤。
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