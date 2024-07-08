名家論壇》鈕則勳／罷免操作　藍綠雙輸

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以民進黨來說，連輸國會改革表決與退回覆議被否決兩場戰役，當然面子掛不住，更失了裡子，亟欲翻盤來貫徹賴清德總統的意志當然是當務之急，修憲仍得仰仗大法官，但罷免操作確實能隨心所欲直攻藍白在立法院的「脆弱優勢」，畢竟罷掉藍軍六席，並在補選中搶攻，綠軍獨立過半、行政立法通吃的完全執政目標便可達到，退一步來說，就算沒有罷掉六席，只要罷個一、兩席，藍軍都元氣大傷，何樂而不為？為了拉高對決態勢，所以民進黨7月4日在內政委員會擬審理選罷法之際，先動員二十多名綠委霸佔主席台，朝野爆發衝突，甚至會議主席立委高金素梅還質疑綠委軟禁議事人員，國民黨立委也到台北地檢署遞狀，告發民進黨立委涉嫌強制罪、妨害自由及妨害公務罪，檢方也分案偵辦。
民進黨作為執政黨，在立院接連的杯葛操作，確實會被質疑違反「當家不鬧事」的原則，而為了操作政黨對立而進行的罷免，政治斧鑿痕跡更深，就是為藉以達到粉碎藍白立院過半的目的，扭轉自己的弱勢困境；況且本屆立委尚未就任一年，現階段不斷催化罷免國民黨新科立委，又直攻基隆市長謝國樑，刻意操作下的政治意圖至為明顯，也違反公平正義。第一，新科立委就任還未到一年，這些被指涉的人也並非因為怠忽職守、不來開會、選區服務不到位、違背選民付託或藉職權圖利自己，而有「不適任」的情形，想罷免他們根本師出無名更違背比例原則 ; 第二，罷免謝國樑行動的主因是因東岸商場爭議，然日前基隆地院審理的結果，由基隆市政府獲勝，市府發言單位也表示，法院認定增建後的商場產權應屬市府，堅持捍衛市民財產，市府團隊一向依法行政。既然法院已經還謝國樑清白，當初的罷免理由已無支撐力道，民眾會認為民進黨的助攻「拆樑」到底符合公平正義？還是赤裸裸的政治鬥爭？答案應該至為明顯。
由此可見，綠軍只是想不斷進行政治動員，用這種廉價的操作，沖垮藍白的國會過半，並非因為這些立委表現不好或不適任，只是因現今選罷法的罷免門檻頗低，成功率拉高，藉仇恨動員便可達標；而這些操作又搭配「抗中抹紅」，直指國、眾兩黨當中國的附隨組織、要賣台，甚至將國會改革修法、覆議案被否決，刻意與北京連結。執政黨不思團結國內，反而在內部找敵人，扣帽子，進行分化，難道民進黨真的認為，在野一定永遠分裂，只要鞏固基本盤便能所向披靡？殊不知，這樣的操作，連淺綠選民都未必埋單，遑論中間選民。
至於國民黨，不僅隨著綠軍的罷免操作起舞，還一度想拉高罷免門檻，根本是落入綠軍的戰場與圈套中；畢竟綠軍已將國會改革反定位為「國會濫權」，倘藍軍又要修法拉高罷免門檻，不只會讓綠軍指稱「濫權」標籤貼得更緊實外，更容易被操作為藍軍立委為私利，調高門檻好讓自己不被罷免，民怨勢必拉高。更甚者，當罷免變成政黨對決，等於坐實綠軍指控「國民黨沒收人民
權利」，更會讓綠軍的抹紅戰略奏效，趾高氣揚的宣稱「國民黨幫中共沒收台灣民主」，進而以仇恨動員來罷免被鎖定的藍軍立委。
況且，綠軍早已經進行罷免的政治操作，藍還在添材加薪、火上加油，拉高門檻反而順了綠軍的意，民眾黨也擺明不配合，更能藉此撕下「小藍」標籤，國民黨更可能進退失據，討不到任何便宜；幸好藍軍高層似乎已經對提高罷免門檻踩了煞車，只聚焦如何完善罷免連署制度，但仍對綠軍的罷免攻勢難以有效反制，只有「以罷制罷」，全在綠軍設定的戰場上被動因應，藍軍操盤大咖在論述及網路行銷上也無法有效拓展支持群眾，就算民進黨當家鬧事，國民黨也無力扭轉乾坤，就像兩列即將對撞的火車，或許只能搞到「相互保證毁滅」的最慘結果。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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