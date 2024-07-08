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名家論壇》鈕則勳／罷免操作　藍綠雙輸

▲立法院內政委員會4日排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，藍綠吵一團。（圖／記者陳明中攝，2024.07.04）
▲立法院內政委員會4日排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，藍綠吵一團。（圖／記者陳明中攝，2024.07.04）

文／鈕則勳

行政院退回覆議遭到藍白聯手否決後，接下來似乎變成綠軍的主場，特別是釋憲的部分，綠軍勝率較高，畢竟現任大法官全都是蔡英文時期通過人事任命的，而賴清德和藍白聯軍對抗的意志明顯，除自己外、還結合立院黨團、行政院與監察院聯手針對國會職權修法聲請釋憲及暫時處分，而憲法法庭針對暫時處分，十日下午也將行準備程序，討論暫時處分，國民黨黨團則點名司法院長許宗力及大法官許志雄等共七人與民進黨關係匪淺、「綠到出汁」，應迴避釋憲案。

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除了暫時處分及釋憲攻防外，綠軍更將主力放在本屆立委就任一年後開始進行罷免，除了點名國民黨立委葉元之、徐巧芯等外，現今更聚焦國民黨籍基隆市長謝國樑的罷免案強力動員 ; 而國民黨原本也要針對『公職人員選舉罷免法』來進行提高罷免門檻的修法動議，藍綠劍拔弩張、互不相讓，但國民黨似乎在審查前態度轉彎，擬不動罷免門檻，改採納民眾黨意見，聚焦如何完善罷免連署制度。但不論如何，現階段藍綠的罷免操作搞得沸沸揚揚、草木皆兵，社會割裂與動盪的可能增加，這樣的政治操作攻防，勢必搞得藍綠皆輸。

以民進黨來說，連輸國會改革表決與退回覆議被否決兩場戰役，當然面子掛不住，更失了裡子，亟欲翻盤來貫徹賴清德總統的意志當然是當務之急，修憲仍得仰仗大法官，但罷免操作確實能隨心所欲直攻藍白在立法院的「脆弱優勢」，畢竟罷掉藍軍六席，並在補選中搶攻，綠軍獨立過半、行政立法通吃的完全執政目標便可達到，退一步來說，就算沒有罷掉六席，只要罷個一、兩席，藍軍都元氣大傷，何樂而不為？為了拉高對決態勢，所以民進黨7月4日在內政委員會擬審理選罷法之際，先動員二十多名綠委霸佔主席台，朝野爆發衝突，甚至會議主席立委高金素梅還質疑綠委軟禁議事人員，國民黨立委也到台北地檢署遞狀，告發民進黨立委涉嫌強制罪、妨害自由及妨害公務罪，檢方也分案偵辦。

民進黨作為執政黨，在立院接連的杯葛操作，確實會被質疑違反「當家不鬧事」的原則，而為了操作政黨對立而進行的罷免，政治斧鑿痕跡更深，就是為藉以達到粉碎藍白立院過半的目的，扭轉自己的弱勢困境；況且本屆立委尚未就任一年，現階段不斷催化罷免國民黨新科立委，又直攻基隆市長謝國樑，刻意操作下的政治意圖至為明顯，也違反公平正義。第一，新科立委就任還未到一年，這些被指涉的人也並非因為怠忽職守、不來開會、選區服務不到位、違背選民付託或藉職權圖利自己，而有「不適任」的情形，想罷免他們根本師出無名更違背比例原則 ; 第二，罷免謝國樑行動的主因是因東岸商場爭議，然日前基隆地院審理的結果，由基隆市政府獲勝，市府發言單位也表示，法院認定增建後的商場產權應屬市府，堅持捍衛市民財產，市府團隊一向依法行政。既然法院已經還謝國樑清白，當初的罷免理由已無支撐力道，民眾會認為民進黨的助攻「拆樑」到底符合公平正義？還是赤裸裸的政治鬥爭？答案應該至為明顯。

由此可見，綠軍只是想不斷進行政治動員，用這種廉價的操作，沖垮藍白的國會過半，並非因為這些立委表現不好或不適任，只是因現今選罷法的罷免門檻頗低，成功率拉高，藉仇恨動員便可達標；而這些操作又搭配「抗中抹紅」，直指國、眾兩黨當中國的附隨組織、要賣台，甚至將國會改革修法、覆議案被否決，刻意與北京連結。執政黨不思團結國內，反而在內部找敵人，扣帽子，進行分化，難道民進黨真的認為，在野一定永遠分裂，只要鞏固基本盤便能所向披靡？殊不知，這樣的操作，連淺綠選民都未必埋單，遑論中間選民。

至於國民黨，不僅隨著綠軍的罷免操作起舞，還一度想拉高罷免門檻，根本是落入綠軍的戰場與圈套中；畢竟綠軍已將國會改革反定位為「國會濫權」，倘藍軍又要修法拉高罷免門檻，不只會讓綠軍指稱「濫權」標籤貼得更緊實外，更容易被操作為藍軍立委為私利，調高門檻好讓自己不被罷免，民怨勢必拉高。更甚者，當罷免變成政黨對決，等於坐實綠軍指控「國民黨沒收人民
權利」，更會讓綠軍的抹紅戰略奏效，趾高氣揚的宣稱「國民黨幫中共沒收台灣民主」，進而以仇恨動員來罷免被鎖定的藍軍立委。

況且，綠軍早已經進行罷免的政治操作，藍還在添材加薪、火上加油，拉高門檻反而順了綠軍的意，民眾黨也擺明不配合，更能藉此撕下「小藍」標籤，國民黨更可能進退失據，討不到任何便宜；幸好藍軍高層似乎已經對提高罷免門檻踩了煞車，只聚焦如何完善罷免連署制度，但仍對綠軍的罷免攻勢難以有效反制，只有「以罷制罷」，全在綠軍設定的戰場上被動因應，藍軍操盤大咖在論述及網路行銷上也無法有效拓展支持群眾，就算民進黨當家鬧事，國民黨也無力扭轉乾坤，就像兩列即將對撞的火車，或許只能搞到「相互保證毁滅」的最慘結果。


●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

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