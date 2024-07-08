名家論壇》楊威利／宮廟前屯彈藥？少有人理解的彈藥兵

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大眾對彈藥槍械的陌生。
※新聞
七月上旬漢光40號演習相關軍聞漸漸出爐，其中有一條是宮廟囤放彈藥的新聞，但這種新聞早在今年一月就有同樣的新聞出現。
※彈藥囤放宮廟其他地方呢？
軍隊會出現在廟宇、學校其實已經不是新聞，而且不只是戰時後備動員的部隊，連現役部隊也會借住宮廟、學校。
過往在山隘行軍的時期，早有部隊於行軍途中借住宮廟或學校的事情，這些長途行軍的部隊借住宮、廟學校休憩，夜間一樣會有放哨人員站哨，有時候還會在周六周日安排全民國防課程，趁周六周日的時候於宿地學校舉行裝備陳展。
學校會有寒暑假所以這時候比較好商借，宮廟的部分則有香客大樓與停車場，這對有輸具的部隊來說就是最好的租借點；台灣民眾相當好客，對於這些進駐的官兵也多半會予以同意，雖然外界不得而知有無借住費用，但日後的香油錢或是地區服務，相信商借單位免不了要以「社會事」模式來處理，至少頒發感謝狀與感謝函應當會有。
這種借用民宅的狀況其實漢光演習期間已發生。例如陸航直升機降落後直接推進大型工廠的廠棚，一些大型的倉儲廠其實也都會有後勤兵科的官士兵出沒，這種特點其實是台灣高度都市化與城鎮化的常態，衍生出來的論點是這些處所戰時都可以考慮運用、躲藏。
想像一個畫面：兩岸開戰後我方部隊事先做戰力疏散與隱蔽，戰況持久後必須過夜，試問這些部隊是帶著宿營裝備在野外宿營？還是借住宮廟、學校上方有混擬土結構掩蔽的場所較好？況且真的戰爭發生時，相關城鎮居民也都會避難與撤離而成為空城，部隊難道不利用這些空蕩的建物嗎？
有部隊進駐後當然要有彈藥否則無法形成戰力，至少在漢光演習期間這些借住宮廟、學校的部隊是有配槍械的；現在的論述是－一旦彈藥前屯宮廟，這些宮廟將不受相關國際法的保護。這種論述有兩個問題：一是彈藥前推宮廟遭殃，那部隊借住就不會？事實上若真的要保護宮廟，可是宮廟本身都不能讓軍隊進駐或過夜，否則敵軍砲火會打來。第二是國際法相關規定是由戰勝國來詮釋的，先打得過敵軍再說吧。
※大眾對槍械與彈藥的陌生
這種容許官兵進駐但害怕彈藥囤放的想法其實很奇特，但這也反映出媒體長期沒有報導彈藥兵科新聞的窘況。
陸軍步、戰、炮，陸航兵科馳騁沙場，工、通、化兵科協助作戰的景象大家耳孰能詳，但彈藥兵科呢？說真的非常陌生，在國軍強調實戰化訓練以及不虛偽造假後，大眾幾乎可以在濱海與城鎮地帶常看到士兵與戰車，問題來了－彈藥與彈藥車呢？
小口徑武器可以在濱海地帶或靶場打掉，反戰車飛彈或長程飛彈會在聯訓基地或九鵬基地消耗掉，但彈藥兵科還要準備更多的彈藥供給前線，因此過往這些彈藥庫都設置在第二線（很久以前的地理概念），但非常可惜的是，由於都市化與人口稠密，這些彈藥庫都被「趕」到遙遠地區，例如土城、汐止、南港、嘉義潭等，後續新聞曝光的彈藥庫都算在深山內，例如埔里彈藥庫。
這情況跟大家都要焚化爐，但不希望設置在我家附近的道理一樣；現在更慘，我們要軍隊保護國家安全但卻不要彈藥庫。我們以埔里彈藥庫為例，若不事前囤放若干彈藥在前線附近，戰時消耗量快一定補給不上，這個狀況不用細想就知道；因為現戰爭彈藥消耗量很快，打不過敵軍的就發揚最大火力，發揚之後呢？彈彈呢？
另外一個被大眾不瞭解的是彈藥前推過程。大眾對步戰炮兵科的戰場地圖，透過電影介紹約略可以了解，例如某營、某連於幾日推進到那一條線，動用多少輸具與友軍火力協調等，這些作戰境地線其實彈藥兵也有。
這種彈藥兵科戰術圖大約是從彈藥庫領取多少彈藥，要先囤放在哪邊、要派多少輸具、器具與人員等，這些事項其實都會以戰術命令的方式下達給下級，但礙於機敏大眾完全不知道。另一個反證是，補給單位很早就推行主動運補，因此不可能戰時千里迢迢的從埔里派軍卡載運彈藥，去運補中彰海濱一線部隊所需彈藥。
這些彈藥一定有中途囤放點，否則部隊會補給不上、會彈盡援絕。怎辦？投降當然不准投降，但也不即時給彈藥，這又是甚麼意思？
大眾對彈藥前推的恐慌主要來自不瞭解。其實這時候軍方媒體（影音、報紙、廣播所屬單位）要趕緊製作彈藥兵一天的專輯，讓大眾明瞭彈藥前推的過程，也可藉此向大眾提出需求－要囤放彈藥的需求，好讓彈藥兵科部隊獲得更多的演訓機會，而不是在漢光演習前夕，推出「演習乖乖」這種不知道怎樣形容的花絮。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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