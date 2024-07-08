「紅髮女王」成英副首相！16歲產子、37歲當嬤　曾活在底層的底層

又累又捲！中國年輕人渴望躺平　「青年養老院」成另類商機

▲近年「躺平風潮」從中國蔓延至台灣、南韓等地，許多年輕世代開始哀怨不論多努力都無法有所突破。有報導指出，中國更陸續出現「青年養老院」的另類商機。（示意圖／翻攝Pexels）
▲近年「躺平風潮」從中國蔓延至台灣、南韓等地，許多年輕世代開始哀怨不論多努力都無法有所突破。有報導指出，中國更陸續出現「青年養老院」的另類商機。（示意圖／翻攝Pexels）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國年輕階層近年時興「躺平」、「內捲」，被認為是在表達對經濟環境惡劣、飯碗難找也難捧的不滿，近期「青年養老院」更如雨後春筍般，出現在中國多地郊區，主打「短暫逃離、放鬆充電、身心療癒」，格外受到歡迎。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《美國之音》報導，蘇州一座「青年養老院」預計7月開張，主打一週人民幣500元就可入住，創辦人小許1年前在山裡租下一間小房子當作咖啡工作室，號稱可以讓顧客暫時逃離城市喧囂，後來升級成青年養老院，號召青年「回山裡養老」，雖然披著養老院的殼，實則是給年輕人身心靈療癒放鬆，短暫逃離生活或緩解工作壓力的好去處。

小許強調，青年躺平不等於放棄奮鬥，時下年輕人的生活壓力很大，不只房價買在高點，工作又「捲」，實施996工時制，總得有一個休息的地方，何況來的人只是短時間充電和放空，對身心靈解壓，不是真的要就此逃離塵世壓力：「如果住家裡一分錢不要，那才是真的逃離。」

青年養老院正在中國遍地開花，分析認為，關鍵背景是中國職場環境變差，對年輕人越發苛刻、不友好，具體表現在加班、人事關係複雜、無意義工作增加、行政流程冗長等等，使年輕人普遍對職場失望而選擇逃避。被稱為「Z世代」的00後，因為成長過程受西方個人主義影響較深，做決策時不太受到社會和家庭壓力束縛，只要不喜歡一份工作，就是裸辭或果斷辭職換工作，甚至先停一停、宅在家或去旅行，累積下來就成了青年養老院萌芽的土壤。

不過，儘管青年養老像是「花叢中開出的特別之花」，但本質仍是商業化，並非公益事業或烏托邦，只是青年裸辭後休息旅居的新形式，更像數位遊民加上青年旅舍的結合，有獵人頭公司的經理指出，青年仍需具備工作積累、經濟基礎、獨立生活能力和社會經驗，才能真正享受「青年養老院」的生活概念，因為他們最終仍需獨自面對孤獨、內心失落、財務壓力、是否重回職場的糾結、甚至家人壓力的現實。

中華經濟研究院助研究員王國臣對《美國之音》表示，青年養老院不太可能長期發展，除非啃老，不然入住要花錢卻不工作，沒有經濟立基，不符合經濟學邏輯，長此以往，恐將衝擊中國的經濟和人力資本累積。

施壓無用！中國抗議外亞維儂藝術節台灣主題國　主席無懼威脅力挺

洞庭湖潰堤、封堵進度已達成快一半！預計週二中午前完成

日本飽受少子化、高齡社會衝擊！2040年外籍勞力缺口　恐逼近百萬

影／山東龍捲風釀死傷！目擊者驚呼連連　樹枝鐵皮亂飛：嚇得想哭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載