又累又捲！中國年輕人渴望躺平　「青年養老院」成另類商機

我是廣告 請繼續往下閱讀
小許強調，青年躺平不等於放棄奮鬥，時下年輕人的生活壓力很大，不只房價買在高點，工作又「捲」，實施996工時制，總得有一個休息的地方，何況來的人只是短時間充電和放空，對身心靈解壓，不是真的要就此逃離塵世壓力：「如果住家裡一分錢不要，那才是真的逃離。」
青年養老院正在中國遍地開花，分析認為，關鍵背景是中國職場環境變差，對年輕人越發苛刻、不友好，具體表現在加班、人事關係複雜、無意義工作增加、行政流程冗長等等，使年輕人普遍對職場失望而選擇逃避。被稱為「Z世代」的00後，因為成長過程受西方個人主義影響較深，做決策時不太受到社會和家庭壓力束縛，只要不喜歡一份工作，就是裸辭或果斷辭職換工作，甚至先停一停、宅在家或去旅行，累積下來就成了青年養老院萌芽的土壤。
不過，儘管青年養老像是「花叢中開出的特別之花」，但本質仍是商業化，並非公益事業或烏托邦，只是青年裸辭後休息旅居的新形式，更像數位遊民加上青年旅舍的結合，有獵人頭公司的經理指出，青年仍需具備工作積累、經濟基礎、獨立生活能力和社會經驗，才能真正享受「青年養老院」的生活概念，因為他們最終仍需獨自面對孤獨、內心失落、財務壓力、是否重回職場的糾結、甚至家人壓力的現實。
中華經濟研究院助研究員王國臣對《美國之音》表示，青年養老院不太可能長期發展，除非啃老，不然入住要花錢卻不工作，沒有經濟立基，不符合經濟學邏輯，長此以往，恐將衝擊中國的經濟和人力資本累積。