NBA／詹皇之子怎麼了？湖人宣布Bronny左膝腫脹 才打一場就休息
詹皇之子受傷了！NBA夏季聯賽今（8）日由洛杉磯湖人發展聯盟球隊南灣湖人，對決金州勇士發展聯盟球隊聖克魯斯勇士，原預計本場比賽「詹皇之子」LeBron James的兒子Bronny James將迎來夏季聯賽第2場出賽，但根據湖人隨隊記者Mike Trudell指出，Bronny James因左膝有輕微腫脹，湖人出於保護原因不讓他出戰「背靠背」，確定Bronny James將會缺席今日比賽，並在下一場對熱火正常出賽。Bronny James昨全場9投2中拿下4分、2籃板、2助攻，表現差強人意，記者Mike Trudell指出，「因Bronny James因左膝有輕微腫脹，湖人決定不讓他出戰背靠背的比賽，但確定下一場對熱火的比賽會正常登場。」
記者張志宇/綜合報導
「詹皇」不擔心Bronny 美媒點評「皇子」表現
對於Bronny James在夏季聯賽迎來首場先發，但表現差強人意，對此「詹皇」LeBron James則表示，「我不會苛責什麼，要他好好享受籃球，我知道他是一位剛從心臟疾病恢復過來的球員。」
此外《ESPN》賽後也針對Bronny James夏季聯賽首秀做出點評，並指出，「Bronny仍有很大的進步空間，以一種樂觀的角度來看，他是璞玉；以悲觀的角度來看，他以次輪秀身分進入聯盟技術卻還不成熟，夏季聯賽可以重點關注Bronny在進攻端的進步，特別是在投籃方面，以及他在防守端可以防守那些位置、做到什麼樣程度的限制，這對他新賽季爭取上場時間至關重要。」
Bronny James昨（7）日代表南灣湖人對陣史塔克頓國王（沙加緬度國王），全場9投2中拿下4分、2籃板、2助攻，表現差強人意，南灣湖人在今天則是背靠背出戰對決勇士，記者Mike Trudell指出，「因Bronny James因左膝有輕微腫脹，湖人決定不讓他出戰背靠背的比賽，但確定下一場對熱火的比賽會正常登場。」