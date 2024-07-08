拜登真沒事？外媒曝帕金森氏症專家 「1年8度」出入白宮
81歲的美國現任總統拜登（Joe Biden），在與川普的首次辯論後，因為表現不佳，要求他退選的聲浪鋪天蓋地而來，但他仍堅持繼續參選。有外媒爆料，白宮的訪客紀錄顯示，帕金森氏症權威專家坎納德（Kevin Cannard）已在1年內8次會見拜登的醫師歐康納（Kevin O'Connor），進一步加劇外界對他認知能力惡化的擔憂。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《華盛頓郵報》、《紐約郵報》報導，白宮訪客紀錄顯示，帕金森氏症權威專家坎納德自2023年8月起，已8次會見拜登的私人醫生歐康納，並於今年1月17日再次會面，該次會議參與者還包括華特里德國家軍事醫學中心的心臟病專家愛特伍（John E. Atwood）。
報導提到，自從入主白宮以來，拜登一直否認有進行認知檢查的必要。他5日在接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時坦承辯論表現不佳，但表示將奮戰到底，並排除接受公開的第三方認知測驗：「醫生經常給我看病....沒有人說我必須這樣做，他們說我很好。」
英國倫敦大學學院（University College London）老年精神病學教授霍華德（Rob Howard）認為，拜登有許多地方都表現出帕金森氏症的症狀，包含注意力、面部表情和步態，但也不忘強調：「我不是說這就是帕金森氏症，我只是點出他有些特徵跟帕金森氏症相符」。
共和黨籍聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）則質疑，歐康納與第一夫人吉兒（Jill Biden）帶頭「隱瞞」拜登的認知衰退問題，試圖掩蓋拜登日益惡化的認知健康，尤其他在4日的獨立日（Independence Day）活動上，又出現了幾次奇怪的失言和錯誤陳述。