愛紗「空運愛文芒果」回日本！田中千繪也曾試過：才花一萬多日幣
藝人愛紗（千田愛紗）因參加了節目《超級星期天》的美少女選拔大賽而出道，在台灣發展已有24年之久，她雖然工作忙碌，但時常透過社群分享日常點滴，也積極與粉絲互動。近日愛紗也在社群上發文透露，自己訂了愛文芒果的禮盒，寄給在日本的家人們，而先前女星田中千繪也曾分享自己空運台灣芒果回日本，只花了一萬多日幣（約新台幣2000元左右），並透露比在日本買台灣芒果還便宜，掀起網友熱烈關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
愛紗近日透過Threads發文透露：「訂了愛文芒果禮盒寄給日本家人，七月底會收到的樣子，覺得開心家人在日本也能分享好吃東西。」愛紗坦言一想到自己的家人也能吃到好吃的台灣水果，就覺得非常開心。
許多網友看到愛紗的貼文後，都紛紛留言表示：「最近看到田中千繪也寄芒果回日本，才知道原來生鮮水果可以這樣寄送」、「不知道其他水果能不能也這樣寄回日本，不然臺灣的鳳梨、蓮霧、荔枝等水果，也絕對是美味跨越國境的特產呢」、「日本很多東西比台灣好吃，但台灣芒果是無敵的」、「台灣的愛文芒果比日本便宜很多，又好吃」、「而且寄到日本是生鮮的，不是冷凍的。」
事實上，除了愛紗寄送水果給日本的家人，女星田中千繪先前也發文分享自己寄送愛文芒果給在東京的家人，並透露喜歡吃芒果的媽媽收到台灣的芒果之後開心不已，甚至得知女兒只花費一萬多日幣（約新台幣2000元左右）後感到非常震驚，因為價格比日本買還要便宜很多。田中千繪也在文末感謝粉絲的介紹，她才知道有空運台灣水果這個服務，才讓家人能吃到好吃的台灣水果，「今年我家人不用來到台灣，就能吃到台灣芒果的幸福滋味，空運水果寄到日本驚喜成功！我的台灣生活又增加了一個經驗。」