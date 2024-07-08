林襄去年掰了馬傑森！突曝「2人最新關係」　哀吐：我行情很差

愛紗「空運愛文芒果」回日本！田中千繪也曾試過：才花一萬多日幣

▲愛紗「空運台灣芒果」回日本！期待家鄉的家人們收到驚喜：「很開心能分享好吃的東西。」（圖／愛紗IG）
▲愛紗「空運台灣芒果」回日本！期待家鄉的家人們收到驚喜：「很開心能分享好吃的東西。」（圖／愛紗IG）

記者洪生儒／綜合報導

藝人愛紗（千田愛紗）因參加了節目《超級星期天》的美少女選拔大賽而出道，在台灣發展已有24年之久，她雖然工作忙碌，但時常透過社群分享日常點滴，也積極與粉絲互動。近日愛紗也在社群上發文透露，自己訂了愛文芒果的禮盒，寄給在日本的家人們，而先前女星田中千繪也曾分享自己空運台灣芒果回日本，只花了一萬多日幣（約新台幣2000元左右），並透露比在日本買台灣芒果還便宜，掀起網友熱烈關注與討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
愛紗近日透過Threads發文透露：「訂了愛文芒果禮盒寄給日本家人，七月底會收到的樣子，覺得開心家人在日本也能分享好吃東西。」愛紗坦言一想到自己的家人也能吃到好吃的台灣水果，就覺得非常開心。

▲藝人愛紗（千田愛紗）因參加了節目《超級星期天》的美少女選拔大賽而出道，在台灣發展已有24年之久，她雖然工作忙碌，但時常透過社群分享日常點滴。（圖／愛紗IG）
▲藝人愛紗（千田愛紗）因參加了節目《超級星期天》的美少女選拔大賽而出道，在台灣發展已有24年之久，她雖然工作忙碌，但時常透過社群分享日常點滴。（圖／愛紗IG）
許多網友看到愛紗的貼文後，都紛紛留言表示：「最近看到田中千繪也寄芒果回日本，才知道原來生鮮水果可以這樣寄送」、「不知道其他水果能不能也這樣寄回日本，不然臺灣的鳳梨、蓮霧、荔枝等水果，也絕對是美味跨越國境的特產呢」、「日本很多東西比台灣好吃，但台灣芒果是無敵的」、「台灣的愛文芒果比日本便宜很多，又好吃」、「而且寄到日本是生鮮的，不是冷凍的。」

事實上，除了愛紗寄送水果給日本的家人，女星田中千繪先前也發文分享自己寄送愛文芒果給在東京的家人，並透露喜歡吃芒果的媽媽收到台灣的芒果之後開心不已，甚至得知女兒只花費一萬多日幣（約新台幣2000元左右）後感到非常震驚，因為價格比日本買還要便宜很多。田中千繪也在文末感謝粉絲的介紹，她才知道有空運台灣水果這個服務，才讓家人能吃到好吃的台灣水果，「今年我家人不用來到台灣，就能吃到台灣芒果的幸福滋味，空運水果寄到日本驚喜成功！我的台灣生活又增加了一個經驗。」

▲愛紗近日透過Threads發文透露：「訂了愛文芒果禮盒寄給日本家人，七月底會收到的樣子，覺得開心家人在日本也能分享好吃東西。」（圖／愛紗Threads）
▲愛紗近日透過Threads發文透露：「訂了愛文芒果禮盒寄給日本家人，七月底會收到的樣子，覺得開心家人在日本也能分享好吃東西。」（圖／愛紗Threads）
▲女星田中千繪先前也發文分享自己寄送愛文芒果給在東京的家人，並透露喜歡吃芒果的媽媽收到台灣的芒果之後開心不已。（圖／田中千繪臉書）
▲女星田中千繪先前也發文分享自己寄送愛文芒果給在東京的家人，並透露喜歡吃芒果的媽媽收到台灣的芒果之後開心不已。（圖／田中千繪臉書）

跟金秀賢一起吃鼎泰豐！台灣百變網紅巧遇男神　揭私下暖舉：好帥

YouTuber超強的網紅小三石靜「神隱1個月首發文」！PO照揭露近況

南韓網紅空姐摔倒「切掉頭蓋骨」　二次手術近況曝：感謝我還活著

中國網紅花42萬娶「超兇」寮國新娘！下嫁原因好單純：我想吹冷氣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選