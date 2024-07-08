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洋基隊近22戰16敗！紅襪Rafael Devers轟雙響砲　平老爹超狂紀錄

▲Rafael Devers單場雙響砲，幫助紅襪隊以3:0完封洋基隊。「法官」Aaron Judge此戰繳出3支0吞下2K。（圖／美聯社／達志影像）
▲Rafael Devers單場雙響砲，幫助紅襪隊以3:0完封洋基隊。「法官」Aaron Judge此戰繳出3支0吞下2K。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

Rafael Devers又發威！MLB美國職棒今（8）日迎來「基襪大戰」三連戰最後一場，洋基此役推出「火球男」Luis Gil先發，Gil揮別6月低潮，本場主投6.2局僅失1分飆出9K，但洋基打線再度熄火，加上8局上半接替投球的Luke Weaver被Ceddanne Rafaela掃出一發陽春砲，讓紅襪鎖定勝局，終場洋基就以0:3不敵紅襪，「法官」Aaron Judge此戰繳出3支0吞下2K。紅襪27歲強打Rafael Devers今天再度扮演「洋基殺手」，單場雙轟，洋基近22場吞16敗，過去7個系列賽都輸掉。Rafael Devers生涯在洋基球場敲16發全壘打，追平紅襪傳奇球星「老爹」David Ortiz，並列隊史最多紀錄。

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Rafael Devers發威　洋基又吞敗

兩隊在本場比賽上演「投手戰」洋基先發投手Luis Gil主投6.2局飆出9K，紅襪Kutter Crawford繳出7局無失分4K，Gil僅在7局上半被Rafael Devers掃出一發陽春砲失1分，隨後退場休息，紅襪Ceddanne Rafaela在8局上半從Luke Weaver手中敲出陽春砲，8局打完紅襪2:0領先洋基。

9局上半洋基換上Michael Tonkin上場投球，三振Tyler O’Neill後，一顆外角壞球硬是被Rafael Devers掃出陽春砲， Devers此役上演單場雙響砲的好表現，9局下半紅襪終結者Kenley Jansen讓洋基3上3下，終場紅襪就以3:0擊敗洋基。

洋基打線在昨日大爆發後，今日又再度熄火，「法官」Aaron Judge此戰繳出3支0吞下2K，Juan Soto全場4支1，Luis Gil主投6.2局僅失1分飆出9K，紅襪方面Rafael Devers4支3包括2支陽春砲貢獻2分打點。

Rafael Devers生涯在洋基球場敲16發全壘打，追平紅襪傳奇球星「老爹」David Ortiz，並列隊史最多紀錄。此外，他過去15場面對洋基，共有出7轟、15分打點，打擊率4成51的對戰成績，可以說是「洋基殺手」。

▲洋基先發Luis Gil雖然回穩，但打線熄火，讓他依舊吞敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基先發Luis Gil雖然回穩，但打線熄火，讓他依舊吞敗。（圖／美聯社／達志影像）

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