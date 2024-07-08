張忠謀93歲生日送學子：時間別花在教科書！「終身學習」受用一生

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張忠謀指出，假如同學唸的是機械系或物理系，千萬不要4年時間都花在教科書上，強調這絕不是運用時間的好方法。他認為大學生只要做好基本的學習即可，但接觸面一定要廣，他還為自己過去大學4年太鑽研學科而有些遺憾，希望大家不要重蹈覆轍。
至於「終身學習」，張忠謀說越早培養越好，如果培養起來將是一生一世的寶藏！
「終身學習」第一步是訂定目標：分為長期目標與短期目標，長期目標指的是每個人在自己的行業中，不斷吸收新的知識。短期目標則是可以在一、二年的時間得到顯著的成效，如學習英文、自行創業學習會計、鎖定莎士比亞著作都可以，不用太嚴肅。
張忠謀認為「終身學習」還要有紀律！也就是「多花時間、持之以恆」。像他自己年輕時雖忙，但下班後固定抽出4小時時間來研讀半導體相關的書籍與訊息，即便後來年紀大了，每天早上1小時、晚上再花1小時持續研讀也行，重點在持之以恆。
「終身學習」有紀律之外，還要有計畫。像張忠謀研讀半導體相關訊息，就是有計畫閱讀期刊與報紙，同時他也鼓勵員工在職進修，依照每個人工作上不同的需要，盡量安排學習的機會。
其實說了那麼多關於「終身學習」的事，張忠謀最想告訴大家的是「終身學習」可以提升生活樂趣，是永保年輕的不二法門！他認為，「終身學習」的範圍很廣，不一定要跟自己的工作有直接關係，透過「終身學習」得到新的興趣，將可不斷充實人生的發展，而思想上保持年輕將是成功的契機。