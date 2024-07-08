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張忠謀93歲生日送學子：時間別花在教科書！「終身學習」受用一生

▲台積電創辦人張忠謀7月10日即將慶祝93歲生日，過去他曾建議年輕人大學4年時間不要花在教科書，反而應該多培養興趣與養成終身學習的習慣。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電創辦人張忠謀7月10日即將慶祝93歲生日，過去他曾建議年輕人大學4年時間不要花在教科書，反而應該多培養興趣與養成終身學習的習慣。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電創辦人張忠謀將於7月10日迎來93歲生日，媒體報導他與夫人張淑芬等家人，提前搭郵輪去歐洲旅行暖壽。張忠謀雖然年過90，但活動力與思考力讓不少年輕人自嘆不如。過去他曾建議新一代年輕人要養成「終身學習」的習慣，可以趁大學4年用來培養終身學習的習慣與方法，如此可以受用一輩子，且鼓勵年輕人大學生只要做好基本學習即可，其他時間就多找出自己的興趣，強調「接觸面」一定要廣。

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時序進入暑假，暑假過後大學即將迎接新鮮人，台灣半導體教父、台積電創辦人張忠謀7月10日也即將慶祝93歲生日，怎麼給新一代年輕人一些生活與學習上的建議？在他所撰寫的「張忠謀自傳（上）」書中就曾經提到，一年級的新生要把握在學的4年，他不認為大學生要多鑽研學術，等到碩士或博士再去深究就好，反而認為大學4年可用來培養「終身學習」的習慣與方法，並且同時培養邏輯思維與多方面的興趣，文學、藝術、哲學、科學都可以。

張忠謀指出，假如同學唸的是機械系或物理系，千萬不要4年時間都花在教科書上，強調這絕不是運用時間的好方法。他認為大學生只要做好基本的學習即可，但接觸面一定要廣，他還為自己過去大學4年太鑽研學科而有些遺憾，希望大家不要重蹈覆轍。

至於「終身學習」，張忠謀說越早培養越好，如果培養起來將是一生一世的寶藏！

「終身學習」第一步是訂定目標：分為長期目標與短期目標，長期目標指的是每個人在自己的行業中，不斷吸收新的知識。短期目標則是可以在一、二年的時間得到顯著的成效，如學習英文、自行創業學習會計、鎖定莎士比亞著作都可以，不用太嚴肅。

張忠謀認為「終身學習」還要有紀律！也就是「多花時間、持之以恆」。像他自己年輕時雖忙，但下班後固定抽出4小時時間來研讀半導體相關的書籍與訊息，即便後來年紀大了，每天早上1小時、晚上再花1小時持續研讀也行，重點在持之以恆。

「終身學習」有紀律之外，還要有計畫。像張忠謀研讀半導體相關訊息，就是有計畫閱讀期刊與報紙，同時他也鼓勵員工在職進修，依照每個人工作上不同的需要，盡量安排學習的機會。

其實說了那麼多關於「終身學習」的事，張忠謀最想告訴大家的是「終身學習」可以提升生活樂趣，是永保年輕的不二法門！他認為，「終身學習」的範圍很廣，不一定要跟自己的工作有直接關係，透過「終身學習」得到新的興趣，將可不斷充實人生的發展，而思想上保持年輕將是成功的契機。

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