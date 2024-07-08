汪小菲帶家人飛沖繩度假！16年保母坐頭等艙 畫面瘋傳衝微博熱搜
汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後桃花不斷，近來更是情定台灣網紅Mandy曼蒂（馬筱梅），官宣兩人正式領證結婚，進入甜蜜的二婚生活。日前汪小菲帶著媽媽張蘭和老婆到沖繩旅遊，一向大方的汪小菲也給保母「小楊阿姨」安排了頭等艙座位，消息曝光後，立刻引發熱議，關鍵字登上微博熱搜。
記者吳昕蓓／綜合報導
小楊阿姨已經跟了汪小菲一家16年，雙方情同家人，博主「芒果撈小盟主」發文爆料，汪小菲近來帶著家人到沖繩度假，回程時也為小楊阿姨安排了頭等艙，對此，小楊阿姨也特地曬出和張蘭的合照，感謝汪小菲一家的恩情，直呼自己遇到善良的老闆，從他們曝光的大合照可以看到，一行人在船上笑得開懷，汪小菲和Mandy並肩坐著，張蘭則半躺在他們中間，嗨到雙手比出勝利手勢，小楊阿姨也在後面露出燦爛笑容。
這組照片曝光後，立刻在微博上掀起熱烈討論，「汪小菲給保母安排頭等艙」關鍵字登上熱搜排行，不少網友紛紛直呼，「這個保姆也真是為他們家付出了不少」、「說實話，能在一家做十幾年不簡單，這是雇主和工人的相互的，我妹家保姆，五年換五個，我奶奶家保姆半年幾個月換一個，經常聽到別人說，好保姆難找」、「一心換一心，這個保姆也真是不錯，可以為雇主做調動，讓去台灣就去台灣，很付出」、「大s都沒錢坐頭等艙了，保姆坐上了」、「16年啊，有些父母都陪伴不了孩子16年。」
事實上，16年來小楊阿姨不只照顧孩子，更陪伴汪小菲度過大大小小低潮，先前汪小菲喝酒後開直播，忍不住情緒失控大罵抖音創辦人張一鳴，嚇得Mandy立刻勸他吃午飯，在身邊的小楊阿姨也機靈地要搶手機關掉直播，還勸道：「等你清醒就知道」，她不遺餘力照顧汪小菲，也讓網友十分感慨。