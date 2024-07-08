門沒開綠委就在裡面？洪孟楷爆：監視器拍到黃捷破壞門鎖
立法院內政委員會今（8）日續審《公職人員選舉罷免法》，藍綠紛紛祭出甲動，民進黨一早霸佔主席台，不過議事人員明明7點才會開門，藍委進入會議現場後，卻發現綠委已經在裡面了。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷稍早直指，監視器已拍到民進黨立委黃捷破壞門鎖，稍後會將影片提供給媒體。
記者林怡昕／台北報導
洪孟楷稍早受訪時直指，剛剛已跟議事處、相關機關問到了監視器畫面，今天凌晨4點多，黃捷率先來破壞內政委員會大門，闖入委員會，之後5點多另一位民進黨立委鍾佳濱再闖入委員會，「都是用破壞門把的方式，強行進入委員會。」
洪孟楷續指，國民黨依照相關委員會的規定，約莫7點議事人員才來開門前，在6點時甲動到了走廊上，卻已經發現有委員在裡面了，這證明民進黨當家鬧事，還先破壞議事規則，破壞立法院公物，強行先進入到會議室裡面。
洪孟楷強調，現在議事人員正在簽核公文，一簽核完畢後，就會要求將影片提供給媒體，如果說立委當帶頭違法、當家鬧事，影片就可以讓所有國人看到執政黨的嘴臉。
國民黨立委徐巧芯也幫腔，黃捷就是黃「賊」！國民黨立委陳玉珍則說，國會議員都可以當小偷，破壞內政委員會辦公室門，「他在做示範嗎？是在告訴全國所有的人說，每個人都可以當賊，然後隨便破壞別人家裡的鎖！」