NONO遭控性侵猥褻6女！檢方痛斥毫無悔意 士林地院下午首度開庭
藝人NONO（本名陳宣裕），遭控涉嫌性侵、猥褻6名女子，案經士林地檢署偵結，認定NONO涉犯強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪，依法提起公訴，檢方指出，NONO犯後態度迴避、未見悔意，並建請法院從重量刑。今天（8日）下午2時30分，士林地方法院首度開庭，屆時NONO將出庭。
記者林盈君／綜合報導
據了解，去年間，網紅「小紅老師」前往北檢，控訴NONO性侵、性騷、猥褻多名女子，北檢調查期間，搜索並傳喚NONO到案，訊後50萬元交保，截至目前，共有10人提告妨害性自主，其中3件因缺乏證據，不起訴處分，其餘7件移轉管轄至士林地檢。
今年5月間，士林地檢偵結，認為NONO利用身為藝人之便，佯稱要給予工作機會等理由，於2008年、2010年、2011年、2013年間，以工作邀約或是吃宵夜為由，違反女子意願妨害性自主。檢方認為，NONO為逞私欲性侵、猥褻被害人，涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻共7罪嫌，且犯後態度未見悔意，建請法官從重量刑。
※【NOWnews 今日新聞
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