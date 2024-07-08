人間微光／刮痧與愛的距離

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我媽刮痧超可怕，因為她個性很急，刮兩三下就要解決，所以超痛。刮痧應該刮一下就讓對方休息，等血流回充後再繼續刮，才不會那麼痛，但我媽就是急。我媽和我都是很倔強的人，長大後才知道她是刀子口豆腐心，她幫我刮痧，是一種愛我、在乎我的表達。
刮痧是一種非語言的關係連結，在我們家，只要遇到考試考不好、失戀等等，不管各種狀況，處理方式就是刮痧。
外公開國術館，小時候我的骨頭很容易跑掉、關節卡住，外公會幫我把骨頭推回去。我們家有骨科背景，加上我媽是護理師，希望小孩子也走醫療的路，所以我進醫學院、念物理治療，在物理治療方面的專業也是骨科。刮痧對於肌肉骨骼是一種很好的放鬆方式。
後來上研究所繼續念物理治療，我問老師可以報告刮痧嗎？他是個很洋派的人，就說 "sure, why not"（當然可以），我從報告期刊到碩士論文的題目一直都是刮痧，沒有換過。我的個性是這樣，沒有人做的事，才值得我去做，如果很多人做，那就讓別人去做就好；這世界不需要錦花添花，但如果我今天不做刮痧，可能就沒有人做了。
小時候從外公那邊接觸中醫，長大後接受西醫的訓練。西醫是有邏輯和系統性的分析，就像物理治療，我們會講鑑別診斷，從對方說的資訊，進行測試，基於結果推斷受傷原因，最後定案要給予什麼樣的治療，這是我很喜歡西醫的部分，邏輯性很強。我現在推廣科學刮痧，因為學過西醫，所以有不同切角，在解釋的時候病人比較聽得懂。
我把人拆解成身體、內心、大腦三個部分，身體會有自己的感受，內心就是情緒，大腦是後天學習、對事情做判斷。我是身體派的，身體會告訴我們很多訊息，我覺得身體很像小孩子，感受到什麼就會直接表達出來。
從個案刮出來的痧圖，我可以判斷發生過什麼事，知道你可能比較容易緊張焦慮，也會知道你內臟的狀況，我從這些資訊去拼湊出一個人身體的語言，痧好比是一個人的勳章，如果沒有發生過這些事情，你不會有這些勳章。所以痧圖的訊息很準，有一點像算命，但算命還要看出生時辰、是推測未知的事，痧則是已經發生的脈絡。
要刮一個個案，我會從基本資料開始，聊工作、問常站還是久坐、聊他的疾病史和家族病史等等，這些都和痧圖有關。例如家族病史有高血壓，我會知道這個家族的人都很有責任感，很看重別人的要求；如果肝臟有問題，中醫說肝主怒，他的情緒起伏可能比較大；如果是大腸問題，可能長時間工作、忘了上廁所。
我在看他們的疾病史或家族病史的時候，看的是他們整個的思考脈絡，想法會影響到行為，行為變習慣，最後就是命運和身體的結果。
有些人比較了解自己，刮出來的痧圖就會如他所說，但也有人跟自己的身體不熟，或是心口不一，我一刮，就沒有痧啊，那我就要去找問題的源頭在哪裡，一邊刮一邊跟他聊，刮痧其實是在幫別人探索他自己。
一般人刮出來的痧，通常會是紅色線條，如果是精神身心出問題的人，痧就會很紛亂，還帶紫色，有怨念的感覺。
不過，我曾經遇過一個重度憂鬱症的個案，家裡出了滿多狀況，讓他有些執念放不下，但我並沒有刮出很亂的痧圖，我就跟他說，其實你的身體比你想像中還要堅強，雖然你總覺得孤單，但你至少還有身體，身體是你的夥伴，你可以跟他一起好好地走下去，重新追求人生，不用被原生家庭綁住。
身體會說話，有人刮完之後會沒來由的大哭，身體是很老實的，我會感受得到這個身體很悲傷。有人平常樂觀，刮完很憂鬱，也有看似很憂鬱的人，刮完之後變得開朗，刮痧會讓人趨於平衡。
中醫講補與瀉，但我認為刮痧不是補、也不是瀉，是引導，血流太多我幫你導走，血流不足我導過來，就像我們和個案聊的時候也是在引導，拋出提問，讓他自己思考，做出自己的抉擇，畢竟這是他的人生，他要為他的決策負責，我們只是陪他一起探索。
有人說刮個痧幹嘛聊那麼多？我要解決你身體的問題，要先知道是什麼在傷害你，最後發現，源頭往往來自你的想法、情緒，以及身處的環境，如果我不知道你在想什麼，就沒有辦法幫你解決。
可能我們家的人都很關心別人吧，像我媽是一個很雞婆的人，有一次她來診所看我，明明她自己膝蓋不好，看到我有一個病人正在治療，她還蹲下來研究他的腳，說你這個怎麼樣怎麼樣，我心裡想說你膝蓋也不好，可不可以去坐好？她就是充滿好奇心。
另外還有，小時候我爸媽離婚，在那個過程中我很不好受，當時我探索過自己，也感受到很多負面情緒，就會覺得，如果可以的話，我想要成為一個同理別人的人，在我小時候，如果有一個人能試著理解我、跟我聊聊，那該有多好。
到了現在，我想讓別人知道有人是在乎你的，有個地方可以讓你闡述平常不能講的話，你也有機會做出不同的選擇。
刮痧的潛在語言是「我在乎你」，不然我幹嘛花時間刮你，還要了解你的傷痛，某種程度上，刮痧也是一種信任，你要脫衣服，還要告訴我你的傷害。刮痧就是一種關係的建立。
我常跟我的學生說，如果你對你的另一半生氣，就幫他刮痧，基本上你會不開心，就是覺得自己是受害者、對方過得很爽，但可能你幫對方刮一刮，發現他的身體其實很差，你就會了解沒有誰比誰好，彼此可能有什麼誤會。你會有另一個客觀的視角去理解對方，越理解，才有辦法同理，然後體諒，那關係才會改善。
記得以前在家裡，我跟我媽可能上一秒還在吵架，下一秒她要幫我刮痧，我說我不要，她說你給我坐著。我雖然很生氣，但還是坐下讓她刮，刮一刮、痛一痛，然後就破冰，什麼事也沒有了。
（黃卉君／34歲／台南人／物理治療師，刮痧家族第三代）
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