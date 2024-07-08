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ØZI、王ADEN新歌撞旋律！粉絲驚「以為同一首」　本人也愣：超屌

▲ØZI（左）、王ADEN（右）新歌撞旋律，不過2人都很大方，還說之後說不定可以來個搞笑的remix。（圖／ØZI、王ADEN IG）
▲ØZI（左）、王ADEN（右）新歌撞旋律，不過2人都很大方，還說之後說不定可以來個搞笑的remix。（圖／ØZI、王ADEN IG）

記者朱祖儀／綜合報導

嘻哈歌手ØZI憑藉亮眼外型和創作才華，吸引許多粉絲，近日他在IG預告新歌〈EEEASY〉將在7月12日釋出，也截出一小段預告，要粉絲一起學唱。不過影片才剛曝光，就被人發現和本次入圍金曲獎最佳新人獎的王ADEN新歌似乎撞旋律。對此，ØZI看到粉絲討論後就隨即私訊王ADEN，不過2人看起來都相當大方，完全不介意新歌聽起來很相似，ØZI還說「超屌！」

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王ADEN在7月4日公開新歌〈太陽天下雨天〉的demo，聽到旋律相當輕快，雖然還沒釋出完整版，但已經讓許多粉絲相當期待；剛好的是，ØZI在7月5日也曝光和ASEN合作的新歌〈EEEASY〉的部分片段，有粉絲一聽就發現端倪，驚呼「怎麼跟王ADEN那首這麼像啊」。

▲ØZI、王Aden新歌撞旋律，不過2人都很大方，還說之後說不定可以來個搞笑的remix。（圖／ØZI、王Aden IG）
▲ØZI近來釋出新歌預告，結果被粉絲發現，和王ADEN新歌的旋律聽起來很像。（圖／ØZI IG）
也有網友在threads上發起討論，表示「有人發現王ADEN跟ØZI最近出的歌的旋律是一樣的嗎…」，還說難怪覺得越聽越耳熟。許多人留言表示，「原來不是只有我以為」、「我我我！我有發現」、「哇去聽了，好扯喔」、「我一直以為是同一首」。

沒想到該篇文章也釣出ØZI本人回應，看到他私訊王ADEN的內容，表示「剛看到threads有人傳你新歌，才發現我們撞旋律，這timing也是有在巧的…」王ADEN看到後也很驚訝，不過2人看起來絲毫不在意，ØZI還說「超屌，就讓他當個話題吧」，還笑說可以拍搞笑的remix，王ADEN也直呼「太奇妙了」。

▲ØZI、王Aden新歌撞旋律，不過2人都很大方，還說之後說不定可以來個搞笑的remix。（圖／翻攝自threads）
▲ØZI跑去私訊王ADEN，不過2人看起來都不在意，還驚呼「太奇妙」。（圖／翻攝自threads）

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