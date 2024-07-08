日圓發新鈔、日股創新高　日股投資情緒再升溫！把握起漲契機

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日股攻高，帶旺國內日股ETF、日股基金的投資熱度，觀察多數基金主要投資大型龍頭企業、價值型股票等，產業標的可能鎖定在科技、金融、消費等特定產業主題等，第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，第一金量化日本基金在量化模型的輔助下，不鎖定特定產業配置，廣納科技、製造重工、消費及金融等。
黃筱雲說明，過去5年MSCI日本各產業指數報酬排行觀察，每年產業的領漲冠軍各異，2019年至今各年度報酬冠軍分別為：醫療、原材料、能源、公用事業，及金融等。從這波股價再度攻高的過程觀察，先是東證指數6月底開始創高，東證涵蓋33個類股、2,000多檔股票，反應日本整體產業，也因此，接連包括：保險、金融、汽車、製藥、重工股等皆有表現；日經於7月初接棒上揚攻高，日經成份股225檔偏重在高科技、出口類股等，反應來日圓走貶挹注出口企業獲利，及全球科技類股的上漲帶動力量。
看好趨勢，8月份將推出第一金量化日本基金，是近年首檔以量化模型結合經理人主動操作的日本基金，基金採取雙量化模型、雙經理操作，人機協作靈活選股，大、小型股不設限，產業切換更靈活，提供投資日股好選擇。
第一金量化日本基金運用雙量化模型進行投資，採用第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司合作開發的兩大投資模型，包括：「多因子選股模型」與「市場風險偏好模型」，綜合衡量趨勢變化及投資風險預警等，第一金投信強調，第一金量化日本基金在雙量化模型、雙經理操作，與雙策略調控運作機制，設定目標投資，採取風險與報酬更均衡的配置策略，降低傳統基金經理人投資過程可能受市場雜訊的干擾的影響程度。