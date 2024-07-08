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花1000萬美金！亞洲首富請Justin Bieber當嘉賓　超狂婚前派對曝

▲Justin Bieber被邀請出席亞洲首富在印度的派對。（圖／翻攝自X）
▲Justin Bieber被邀請出席亞洲首富在印度的派對。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

Justin Bieber被邀請出席亞洲首富在印度的派對，由於他在2022年後鮮少公開演出，這場表演在國際間掀起話題。亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）最小的兒子阿南特（Anant Ambani）的婚前派對已持續數個月，三月和六月才分別邀來美國流行天后蕾哈娜（Rihanna）和凱蒂·派芮（Katy Perry）當派對嘉賓。

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綜合外國媒體報導，Justin Bieber日前被亞洲首富以1000萬美金的價格聘請來印度，當作其中一場婚宴的嘉賓。2022年9月因病取消美國巡演的小賈斯汀，一身便服打扮在大批保安人員護送下抵達孟買。

▲比爾蓋茲和女友出席亞洲首富小兒子的婚禮派對。（圖／翻攝自臉書）
▲比爾蓋茲和女友出席亞洲首富小兒子的婚禮派對。（圖／翻攝自臉書）
此次在婚宴上出席，小賈斯汀一口氣演唱《Sorry》、《Baby》、《Love Yourself》及《Peaches》等熱門作品，表演之餘不忘跟嘉賓互動，狀態看似十分好。

亞洲首富小兒子的婚禮辦得十分盛大，這幾個月以來連比爾蓋茲（Bill Gates）、馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）、前美國總統川普的女兒伊凡卡川普（Ivanka Trump）都前來共襄盛舉，其中一場婚前派對便花費了1.2億英鎊（約等同於新台幣48億元）。

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