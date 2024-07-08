馬克宏擋住極右、法國卻陷混亂！選舉缺乏贏家 多地傳騷動
法國國會下議院國民議會（National Assembly）改選，第2輪投票於7日結束後，大選結果基本已塵埃落定，左翼聯盟意外取得最多席位，成為第一大勢力。不少左派支持者齊聚街頭、放煙火，慶祝這場勝利，但活動一度演變成騷亂，還有人激動的焚燒雜物及路障，引來大批防暴警員到場戒備，施放催淚彈驅散人群。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
選舉結果顯示，新成立的左派聯盟「新人民陣線」（The New Popular Front, NFP）得票率位居第1，但未獲得國民議會的絕對多數席位，總統馬克宏（Emmanuel Macron）領導的執政黨聯盟（Together alliance）排名第2，先前在首輪投票中領先的極右派政黨「國民聯盟」（RN）則排第3。
雖然在第2輪投票前，中間派和左翼聯盟聯合阻擊極右勢力，對選情起到關鍵作用，法國當局和法國的盟友得以稍喘一口氣；然而，得票最多的左派聯盟「新人民陣線」，沒能掌握多數席位所需的289個席位，總統領導的中間派執政黨聯盟也被削弱，國民議會預計將比以往更加分裂。
《CNN》分析，選舉結束後，法國恐將進入不穩定時期，除非這3個理念、路線各異的集團能試圖結盟，否則就會陷入癱瘓狀態。在國會如此分裂的情況下，要想實施重大結構性改革，恐怕是很難指望的，左派或許只能寄望於建立臨時聯盟，透過個別立法來對單一法案進行投票。
法國前總理菲利普（Édouard Philippe）也直言，馬克宏在6月初舉行的歐洲議會選舉中，因其政黨輸給極右派而宣布解散國民議會、提前舉行新國會選舉，這場政治豪賭原意是希望「澄清」政治局勢：「但事實是，議會中沒有一個政治集團能夠靠自己獲得多數席次來進行治理。解散議會的目的是為了澄清問題，結果卻導致了極大的模糊性。」