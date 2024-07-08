石丸伸二空戰顛覆東京知事選舉　「黑馬」擊敗蓮舫獲第二高票數

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由於蓮舫握有立憲民主黨、共產黨與社民黨支持，在選前多次民調也僅次於小池，居於第2，因此普遍認為她即使落選，也會拿下第二高票，沒想到卻被石丸伸二反超，讓多家日媒標題都以「衝擊」報導。
儘管石丸伸二過去曾任職過廣島縣安藝高田市市長，但該市是人口僅3萬多的小城市，在今年的東京都知事選舉公告之前，絕大多數日本人都沒聽過石丸伸二這個名字。而東京都知事選舉是一場「知名度」的對決，對東京選民來說的完全是新面孔的石丸伸二，究竟如何突破重圍，擊敗政壇老鳥蓮舫，奪下第二高票，有日媒分析與「網路」有關。
石丸伸二從京都大學畢業之後，先是在銀行就職，後續在2020年首次當選家鄉安藝高田市長。在擔任市長的時期，石丸伸二積極經營網路，包括在YouTube頻道上上傳他在市議會就預算問題與議員進行激烈攻防等影片，該市的官方YouTube頻道訂閱人數超過26萬人，在日本地方政府的官方頻道當中高居第一。
石丸伸二在選前曾表示，如果當選東京都知事，將會讓東京都政府的官方頻道訂閱人數增加，光憑廣告收益「就可以超越都知事的年收入」，他也會因此成為「實際上不拿薪水的都知事。」
除了「網路空戰」外，石丸伸二對「陸戰」也有一套策略。他積極在街頭進行演說，有時候一天多達10場，且演說時間長度大多為20分鐘左右，他不談論具體政策，也避免說難懂的內容，而是強調「若無所屬政黨的人當選知事，政治將會改變」這一件事。
在演說的同時，石丸伸二的宣傳車上還貼著「可以在社群網站投稿」、「可以攝影、轉發」等標語，鼓勵聽眾透過網路擴散宣傳，這也讓他的名字逐漸傳開。石丸伸二透過社群媒體號召志工。從5月下旬至6月底的短期間內，他的團隊就募集了超過5000人。
石丸伸二招募到的這些志工被投入到發放傳單等活動中，一天之內可以發出15萬張傳單，隨著街頭演說的聽眾增加，石丸伸二透過網絡籌集的個人捐款總額超過2億日圓。
仔細觀察可以發現，在石丸伸二街頭演說期間，許多支持者都是「第一次對政治產生興趣」的人。有人表示，過去不關心政黨，不關心都知事小池百合子，不清楚小池和蓮舫的政策，也沒有特別希望石丸伸二能帶來什麼改變，但是「相信他的人格」，光憑這一點就要投票給他。也有支持者說，石丸把原本無趣的政治變得有趣了，因此想要支持他。
石丸伸二結合「網路」跟「現實（街頭演說）」的策略，利用社群媒體迅速提升知名度，並憑藉對既成政黨的不信任，吸引無黨派選民的支持，且從出口民調來看，石丸伸二也在10歲至30歲的人群中，獲得了最多的支持率。可以說，這次東京都知事選舉凸顯了利用網路和社群平台重要性。
儘管石丸伸二未能當選東京都知事，但他也表示，「政治歸根究柢還是要看選民的認知，如果他們的認知能夠有些許改變，對我而言就是非常大的成果。」他也透露雖然尚未決定下一步，但進軍國會是選項之一，未來動向也將引起關注。