洞庭湖「第2道防線」再傳多處管湧！武警及民兵緊急趕赴現場
中國湖南省華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防，5日下午發生管湧，隨後因為緊急封堵失敗，於同天傍晚決堤，潰口寬一度超過220公尺，官方緊急加固並封堵，預計9日中午12點前完成。然而，8日中午最新消息指出，「錢團間堤」堤壩又發生多處「管湧」險情，湖南武警總隊官兵、湖南嶽陽軍分區民兵已第一時間趕赴現場處理。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據中媒《澎湃新聞》報導，「錢團間堤」是此次發生決堤的團洲垸與錢糧湖南垸之間的堤防，堤長14.35公里，距離團洲垸的決口處約2公里。在被視為湖南第一險的「團洲垸一線」大堤潰堤後，中國官方隨即緊急加固洞庭湖第2道防線，也就是「錢團間堤」。
先前曾有水利專家分析，洞庭湖一線堤防決堤的起因是「管湧」，這是堤防工程常見險情之一，意指水流通過土壤中的孔隙或裂縫，形成類似管道的水流通道，導致土壤顆粒被帶走，形成空洞，當空洞擴大到一定程度的時候，堤壩就會坍塌甚至決堤。
報導提到，「錢團間堤」的堤防為土壩，堤基是沙基，自1996年決口重新修築後的28年，「錢團間堤」還沒接受洪水考驗；為了守好「第2道防線」的大考，岳陽成立君山區錢團間堤前線防汛指揮部，啟動錢南垸防汛I級應急響應。
中國國家防總副總指揮、水利部部長李國英已下令，必須在9日中午12點前完成封堵工程，同時盡快構築第3道防線，防止再發生次生災害。