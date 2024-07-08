江坤俊不缺異性為何還性騷？性別專家揭「實際心態」：天生的獸性
已婚名醫江坤俊近期被爆出接送護理師回家並過夜，愛家的好男人形象在一夕之間全毀，即便正宮發聲力挺老公，依然止不住各界輿論抨擊。沒想到，事件一波未平一波又起，江坤俊又被爆出性騷擾營養師跟主播鄭凱云，讓不少網友好奇明明有許多異性會主動找他，為何他還要去騷擾其他女性，針對此事，性別專家欣西亞也發聲揭露「偷不如偷不著」的心態，並直言這就是某些男人「天生的獸性」，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
名醫江坤俊在爆出疑似出軌護理師事件後，讓網友好奇，他身為名醫，而且都有護理師了，身邊應該也有不少異性會主動接近獻殷勤，不能理解為什麼他還要性騷擾其他的女性。針對網友的疑惑，性別專家欣西亞也發文指出：「妻不如妾，妾不如偷」、「偷不如偷不著。」欣西亞也補充表示：「偷屁偷？有時候直接用強的，才爽！（這不是我說的，是某些男人扭曲的心態）。」
欣西亞接著說道：「各位看官想想古代劇裡頭的那些老爺、官人，明明家裡已經妻妾成群，他還要去調戲其他良家婦女。因為投懷送抱的沒挑戰性，主動上門的不好玩，而口袋裡有銀子，青樓酒館走一遭，要什麼有什麼，隨便挑還怕買不著嗎？」不過在面對良家婦女時，情況就不同了，良家婦女對這種人不為所動，根本沒興趣，這樣反而會刺激到某些男性天生的獸性，「人家不要他越想得到」。
此外，欣西亞也表示：「時代不同了，在現代，受到騷擾也不用跟他囉嗦、曉以大義，大聲喝止，直接往上報，甚至往男人最脆弱的地方一踢，就對了！」認為大家被騷擾不需要隱忍，應該即時遏止惡行。
而名醫江坤俊在上週爆出出軌風波後，妻子劉藺秦也共同發出聲明表示：「目前家庭狀況一切良好」，並且澄清老公絕對沒有向營養師伸出鹹豬手。至於主播鄭凱云被性騷擾一事，電視台和鄭凱云皆證實確實有此事，電視台也透露事件已經結案，雙方也都接受結果。
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