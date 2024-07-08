瓊斯盃／中華女籃兩戰輸日本103分！發生63次失誤　主場顏面盡失

Curry感性談K湯離隊！當了13年勇士隊友：我總覺得他開季就會回來

▲金州勇士核心Draymond Green（左起）、Klay Thompson、Stephen Curry合作超過10年，3人一同6進總冠軍賽、4奪冠，還寫下無數紀錄，但隨著Klay Thompson離開，三巨頭正式瓦解。（圖／NOWnews資料照）
▲金州勇士核心Draymond Green（左起）、Klay Thompson、Stephen Curry合作超過10年，3人一同6進總冠軍賽、4奪冠，還寫下無數紀錄，但隨著Klay Thompson離開，三巨頭正式瓦解。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

Curry感性談K湯離隊！「K湯」Klay Thompson、Stephen Curry和Draymond Green組成的金州勇士三巨頭，過去一同6進總冠軍賽，4度奪下冠軍，如今在K湯轉戰達拉斯獨行俠後，曾經的勇士王朝也正式走入歷史。球隊大哥Curry日前在個人社群上發出多達30張照片，感謝這位一同奮戰13年的隊友，而近日接受媒體訪問時，也表示自己還沒完全接受這個事實，更說道：「我總有種他開季就會回來的感覺，即便我知道這不會發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
浪花兄弟畫下休止符　合力寫下無數紀錄

Curry、K湯分別在2009年、2011年加入勇士，兩人聯手後展現強大外線火力，讓勇士逐漸成為聯盟中的強權，更獲得「浪花兄弟」封號兩人一共帶領勇士6次闖進總決賽，分別在2015、2017、2018、2022年拿下4座總冠軍，打造勇士王朝，直至上賽季共同奮戰了13年。

不僅如此，在2012-13賽季，Curry投進272球三分球，Klay Thompson投進211球三分球，成為NBA史上第一對能於同季皆投進200球以上三分球的二人組合。甚至在2024年的賽季中，達成生涯第19次同場各投進至少6顆三分球，是NBA例行賽最多紀錄

▲Klay Thompson（左）轉戰達拉斯獨行俠，下賽季將會成為Stephen Curry賽場上的對手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson（左）轉戰達拉斯獨行俠，下賽季將會成為Stephen Curry賽場上的對手。（圖／美聯社／達志影像）
13年隊友離隊不真實　總感覺K湯還會回來

近期Curry接受媒體《雅虎體育》專訪時，談到K湯的離隊，再次說出讓勇士球迷心碎的感傷言論，他說道：「我對於K湯的離隊還沒有很真實的感覺到，我們在同隊效力13年了，我總有個感覺，他10月開季還會回來球隊，即便我知道這不會發生。」

早在K湯先前宣布，確定以3年5000萬美元（約16.2億台幣）價碼加盟獨行俠後，Curry就感性發出多張合照，並發文寫道：「感謝你的一切兄弟，去好好享受籃球、做你要做的事吧，永遠的浪花兄弟。」

另一方面，K湯也寫下長文：「哦，灣區，沒有足夠的言語和畫面來表達我對你們的真實感受。打從心底，非常感謝你們讓我度過了人生中最美好的時光。謝謝勇士球團的所有人，不要為結束而難過，要為曾經發生的事情而高興，直到我們再次相見。」


勇士發文「Thank You」K湯！卻被嫌太陽春　球迷批評：無法接受

K湯轉戰獨行俠「嘴綠」兒子好難過！問父親：為何勇士不找Doncic

後K湯時代來臨！瘋狂射手Buddy Hield前進勇士　補強三分外線空缺

K湯是永遠的「浪花兄弟」！勇士好友Curry連發30張照片令人感動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載