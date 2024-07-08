Curry感性談K湯離隊！當了13年勇士隊友：我總覺得他開季就會回來

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Curry、K湯分別在2009年、2011年加入勇士，兩人聯手後展現強大外線火力，讓勇士逐漸成為聯盟中的強權，更獲得「浪花兄弟」封號。兩人一共帶領勇士6次闖進總決賽，分別在2015、2017、2018、2022年拿下4座總冠軍，打造勇士王朝，直至上賽季共同奮戰了13年。
不僅如此，在2012-13賽季，Curry投進272球三分球，Klay Thompson投進211球三分球，成為NBA史上第一對能於同季皆投進200球以上三分球的二人組合。甚至在2024年的賽季中，達成生涯第19次同場各投進至少6顆三分球，是NBA例行賽最多紀錄。
13年隊友離隊不真實 總感覺K湯還會回來
近期Curry接受媒體《雅虎體育》專訪時，談到K湯的離隊，再次說出讓勇士球迷心碎的感傷言論，他說道：「我對於K湯的離隊還沒有很真實的感覺到，我們在同隊效力13年了，我總有個感覺，他10月開季還會回來球隊，即便我知道這不會發生。」
早在K湯先前宣布，確定以3年5000萬美元（約16.2億台幣）價碼加盟獨行俠後，Curry就感性發出多張合照，並發文寫道：「感謝你的一切兄弟，去好好享受籃球、做你要做的事吧，永遠的浪花兄弟。」
另一方面，K湯也寫下長文：「哦，灣區，沒有足夠的言語和畫面來表達我對你們的真實感受。打從心底，非常感謝你們讓我度過了人生中最美好的時光。謝謝勇士球團的所有人，不要為結束而難過，要為曾經發生的事情而高興，直到我們再次相見。」