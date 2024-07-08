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涉性侵猥褻6女！NONO神隱多時、今現身士林地院　見媒體低調快閃

▲藝人NONO因涉性侵、猥褻6名女子，遭士林地檢署提起公訴，今天（8日）下午，士林地方法院首度開庭，神隱已久的NONO也現身出庭。（圖／NOWnews攝影中心）
▲藝人NONO因涉性侵、猥褻6名女子，遭士林地檢署提起公訴，今天（8日）下午，士林地方法院首度開庭，神隱已久的NONO也現身出庭。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林盈君／綜合報導

藝人NONO（本名陳宣裕）因涉性侵、猥褻6名女子，遭士林地檢署依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪提起公訴，今天（8日）下午，士林地方法院首度開庭，神隱已久的NONO也現身出庭，面對媒體詢問，NONO低調未發一語，旋即快步走進法庭。

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▲藝人NONO因涉性侵、猥褻6名女子，遭士林地檢署提起公訴，今天（8日）下午，士林地方法院首度開庭，神隱已久的NONO也現身出庭。（圖／NOWnews攝影中心）
▲藝人NONO因涉性侵、猥褻6名女子，遭士林地檢署提起公訴，今天（8日）下午，士林地方法院首度開庭，神隱已久的NONO也現身出庭。（圖／NOWnews攝影中心）
據了解，去年間，網紅「小紅老師」前往北檢，控訴NONO性侵、性騷、猥褻多名女子，北檢調查期間，搜索並傳喚NONO到案，訊後諭令其50萬元交保，截至目前，共有10人提告妨害性自主，其中3件不起訴處分，其餘7件移轉管轄至士林地檢。

今年5月間，士林地檢偵結，認為NONO利用身為藝人之便，於2008年、2010年、2011年、2013年間，以工作邀約或是吃宵夜為由，違反女子意願妨害性自主。檢方認為，NONO為逞私欲性侵、猥褻6名被害人，涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻共7罪嫌，且犯後態度未見悔意，建請法官從重量刑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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