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台灣虎航冬季促銷增班「1699元起」飛大阪、岡山！高雄出發也開賣

▲台灣虎航冬季航班第二波便宜機票，「台北－大阪/岡山」增班促銷「1699元起」單程未稅，「高雄－大阪」1799元起單程未稅也開賣；樂桃航空「日本出發夏季航班」清艙促銷今最後一天。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
▲台灣虎航冬季航班第二波便宜機票，「台北－大阪/岡山」增班促銷「1699元起」單程未稅，「高雄－大阪」1799元起單程未稅也開賣；樂桃航空「日本出發夏季航班」清艙促銷今最後一天。（圖／翻攝自台灣虎航FB）

記者蕭涵云/綜合報導

瘋出國又有便宜機票可以開搶，台灣虎航冬季航班第二波登場，「台北－大阪」、「台北－岡山」增班促銷機票「1699元起」單程未稅，「高雄－大阪」1799元起單程未稅也開賣了，划算航班時間、開賣日期一次整理；樂桃航空「日本出發夏季航班」清艙促銷今最後一天。

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📌台灣虎航冬季促銷增班「1699元起」飛大阪、岡山！高雄出發也開賣
冬季出遊飛日本又有便宜機票促銷了，台灣虎航冬季航班促銷機票第二波登場，7月10日10:00準時開搶，台北飛岡山及大阪都是增班開賣，「台北－岡山」1699元起、「台北－大阪」1799元起，「高雄－大阪」1799元起也開賣，票價皆為單程未稅。銷售期間為2024月7月10日10:00-23:59，搭乘期間為2024年10月27日至2025年3月29日；航班時間依官網公告為主。

◾️「台北(桃園)－大阪」每週15班
IT210「台北(桃園)－大阪」07:00-10:25 每周一三五六
IT212「台北(桃園)－大阪」14:40-17:55 每日
IT220「台北(桃園)－大阪」19:35-23:00 每周一三五六
IT211「大阪－台北(桃園)」11:30-13:50 每日
IT213「大阪－台北(桃園)」18:55-21:55 每周五 
IT221「大阪－台北(桃園)」23:50-02:10+1 每日

◾️「高雄－大阪」每週3班
IT286「高雄－大阪」19:15-23:00 每周二四日
IT287「大阪－高雄」18:55-21:40 每週二四日

◾️「台北(桃園)－岡山」每週9班
IT214「台北(桃園)－岡山」11:10-14:35 每周一二四五六日
IT714「台北(桃園)－岡山」13:05-16:30 每周二三日
IT215「岡山-台北(桃園)」15:25-17:30 每周一二三五六
IT715「岡山-台北(桃園)」17:30-19:35 每周一三五

▲樂桃航空Peach Aviation 推出「遊日限時促銷」，優惠日期從今（14）日12:00開搶，至6月16日23:59為止，Simple Peach票價單程未稅價最低僅1,890元起。（圖／取自樂桃航空臉書）
▲樂桃航空「日本出發夏季航班」清艙促銷今最後一天。（圖／取自樂桃航空臉書）
📌樂桃航空「日本出發夏季航班」清艙促銷
今天7月8日22:59止，還有樂桃航空「日本出發夏季航班」清艙促銷優惠最後一天可搶，日本國內線、日本出發國際線都有特價，推薦可找找東京成田、東京羽田、大阪、名古屋、沖繩出發到台北(桃園)航班，日幣3290円起單程未稅票價；搭乘時間為2024年7月6日至2024年10月26日。而大家關注的今年冬季航班，開賣時間則要再等等。

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