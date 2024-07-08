📌台灣虎航冬季促銷增班「1699元起」飛大阪、岡山！高雄出發也開賣

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冬季出遊飛日本又有便宜機票促銷了，台灣虎航冬季航班促銷機票第二波登場，7月10日10:00準時開搶，台北飛岡山及大阪都是增班開賣，「台北－岡山」1699元起、「台北－大阪」1799元起，「高雄－大阪」1799元起也開賣，票價皆為單程未稅。銷售期間為2024月7月10日10:00-23:59，搭乘期間為2024年10月27日至2025年3月29日；航班時間依官網公告為主。
◾️「台北(桃園)－大阪」每週15班
IT210「台北(桃園)－大阪」07:00-10:25 每周一三五六
IT212「台北(桃園)－大阪」14:40-17:55 每日
IT220「台北(桃園)－大阪」19:35-23:00 每周一三五六
IT211「大阪－台北(桃園)」11:30-13:50 每日
IT213「大阪－台北(桃園)」18:55-21:55 每周五
IT221「大阪－台北(桃園)」23:50-02:10+1 每日
◾️「高雄－大阪」每週3班
IT286「高雄－大阪」19:15-23:00 每周二四日
IT287「大阪－高雄」18:55-21:40 每週二四日
◾️「台北(桃園)－岡山」每週9班
IT214「台北(桃園)－岡山」11:10-14:35 每周一二四五六日
IT714「台北(桃園)－岡山」13:05-16:30 每周二三日
IT215「岡山-台北(桃園)」15:25-17:30 每周一二三五六
IT715「岡山-台北(桃園)」17:30-19:35 每周一三五
📌樂桃航空「日本出發夏季航班」清艙促銷
今天7月8日22:59止，還有樂桃航空「日本出發夏季航班」清艙促銷優惠最後一天可搶，日本國內線、日本出發國際線都有特價，推薦可找找東京成田、東京羽田、大阪、名古屋、沖繩出發到台北(桃園)航班，日幣3290円起單程未稅票價；搭乘時間為2024年7月6日至2024年10月26日。而大家關注的今年冬季航班，開賣時間則要再等等。