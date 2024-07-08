萊爾富狂嗆OK超商「最小」慘遭炎上！失控小編還活著：主管慘兮兮

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萊爾富日前進軍Threads平台，希望拉近與民眾的距離，找來操刀的小編風格偏向鄉民風，不過日前卻製作梗圖暗諷同業OK超商，將OK標記為「傑利鼠」，7-11、全家則分別是哥吉拉與金剛等大怪獸，萊爾富則是一隻拿著球棒的柴犬。
當OK超商小編被吸引前來互動提問「哈囉！為什麼我是小鼠鼠？」沒想到萊爾富小編直接留言回嗆：「你最小啊！」
此外，還有民眾在Threads分享，自己購買連鎖店的「唐揚雞咖哩飯」，蓋子上卻寫食用前要先攪拌，梗圖吸引上千人討論，而萊爾富小編則現身回應「蠻唐的」，也被網友質疑言論歧視身障者，該小編又補充：「不要這麼敏感麻！這邊做個聲明好了，造成你的誤會很抱歉，對於唐這個字引用自日文，唐揚炸雞塊很唐，形容這炸雞塊很道地沒別的意思。」
萊爾富小編道歉繼續開玩笑！網友怒轟：加盟主氣死
一系列言論也被其他網友截圖在Threads上瘋傳，也讓萊爾富的Threads貼文湧入大量網友出征，要求小編道歉甚至撤換。昨（7）日小編也發文表示，「這幾天經過起伏，我發現我的主管比我慘，我雖仍活著，但是我主管慘兮兮，被公司K到最高點，終究是我做了不好的發言，我對同業跟大家道歉，也會再學如何當好小編，吃個肉圓，讓我更圓融。」
而這份道歉聲明仍有一票網友不買單，紛紛留言「嘻嘻哈哈又毫無內容的道歉」、「到底為什麼不是開除小編而是拿主管開刀啊」、「我家附近萊爾富的加盟主氣得要死，說到底為什麼要扛這波，不適任的小編就給我下去」、「道歉不是很誠懇，你真的適合對外發言嗎」。
針對許多網友質疑，萊爾富Threads小編在鬧出一系列公關危機後，道歉文還繼續開玩笑，已經明顯不適任，公司是否會更換小編？對此，《NOWnews今日新聞》詢問萊爾富，至截稿前尚未取得回應。