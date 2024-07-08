AI加持台灣的錢淹到天花板　謝金河喊話央行與金管會動起來下一步

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謝金河說今年上半年，台灣的資本市場表現出色，台股大漲28.45%，只輸給費城半導體指數的31.06%，高居全球第二，去年日本股市漲贏台股，今年台股比日本出色！對照深圳，上海股市都下跌，台股更顯得突出。更值得一提的是，台股市值追上德國股市，這是令人難以想像的事。
他認為這與台積電有關，但推升股市最大的源動力來自資金。過去台灣的錢源源不絕流向中國，這些年，台灣錢不進中國，還從中國跑回台灣，而且，兩岸關係愈不好，錢回台灣愈多。2020年是一個分水嶺，2019年台灣的銀行新增存款1.9兆台幣，20年增加4.2兆台幣，從20年起，台灣的台幣存款增加近10兆，台灣錢水漲船高，股市，房市都興旺。
到去年底，台灣的存款餘額已經到58.6兆，超額儲蓄也到4.21兆，如果把放在新加坡，香港的錢也盤點一下，台灣的錢真的淹到天花板。面對資金大浪，新任金管會主委彭金隆希望把台灣打造成亞洲資產管理中心，這是一個值得期待的目標。
謝金河指出，過去台灣曾力爭成為亞太營運中心，後來不了了之，這次有Ai加持，還有大錢潮，台灣相對會有比較多的機會。面對龐大的超額儲蓄，台灣要更有信心推動各項公共建設，類似新十大建設，都應有更大格局的思維。另外，央行也要動起來，像過去央行的保守思維也要改變，台灣的利率，𣿬率政策區間可以放大，讓企業更有彈性，金融監管也要更興利，讓台灣更有效率及活力。