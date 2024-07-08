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江坤俊對鄭凱云伸鹹豬手內幕曝光！她指TVBS提交換條件：一樣噁心

▲乳房外科名醫江坤俊（左圖）對節目搭檔鄭凱云（右圖）性騷擾，資深媒體人「莎莉夫人」曝光當年事發細節，指出TVBS提出交換條件，怒轟，「一樣噁心。」（圖／江坤俊、鄭凱云臉書）
▲乳房外科名醫江坤俊（左圖）對節目搭檔鄭凱云（右圖）性騷擾，資深媒體人「莎莉夫人」曝光當年事發細節，指出TVBS提出交換條件，怒轟，「一樣噁心。」（圖／江坤俊、鄭凱云臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

乳房外科名醫江坤俊營造愛妻暖男形象，經常在節目上分享暖心事蹟，吸引大批婆媽粉絲，日前卻被爆料出軌護理師，還對節目搭檔鄭凱云性騷擾，對此，資深媒體人「莎莉夫人」也曝光當年事發細節，指出鄭凱云希望江坤俊道歉，TVBS提出交換條件，要江坤俊寫下道歉信，藉此保住節目主持，同時承諾該事件決不外洩，怒轟，「一樣噁心。」經《Nownews今日新聞》記者詢問，TVBS尚無回應。

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▲已婚名醫江坤俊近期被爆出接送護理師回家並過夜，愛家的好男人形象在一夕之間全毀，即便正宮發聲力挺老公，依然止不住各界輿論抨擊。（圖／江坤俊臉書）
▲已婚名醫江坤俊近期被爆出接送護理師回家並過夜，愛家的好男人形象在一夕之間全毀。（圖／江坤俊臉書）
莎莉夫人在臉書發文表示，4年前江坤俊騷擾鄭凱云，讓女方忍無可忍，蒐集證據提交給電視台高層，要求江坤俊為自己的言行負責，並對她道歉，同時明確表示，自己已經無法再繼續和江坤俊主持「健康2.0」，呈報上去，希望公司能為她主持公道，但當時TVBS正在力捧江坤俊，而鄭凱云也是在公司待了20年的老臣，十分兩難。

江坤俊本來不願意承認，但因為罪證確鑿，因此他接受交換條件，寫了道歉信來換得主持機會，同時和鄭凱云拆夥，兩人的主持時段錯開，TVBS也保證此事絕對不會曝光，莎莉夫人怒批，TVBS等於是和江坤俊一起隱瞞觀眾4年，「因為鄭凱云沒有背景，所以，你們可以做出這麼荒謬的決定。」

▲▼資深主播鄭凱云（上圖）證實曾經被江坤俊性騷擾。（圖／鄭凱云、江坤俊臉書）
▲資深主播鄭凱云證實曾經被江坤俊性騷擾。（圖／鄭凱云臉書）
莎莉夫人砲火全開，「TVBS和江坤俊是一樣的噁心，難怪，成了TVBS的宣傳門面。」對此，《Nownews今日新聞》記者進一步詢問TVBS，公關暫無回應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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