喔熊粉絲見面會　邀大家一起吃冰同樂

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參山處長曹忠猷表示，配合交通部觀光署舉辦2024台灣仲夏節，參山處本週末(13、14)日特別配合臺中市產業故事館發展協會舉辦的「臺中故事生活節」，在邀請觀光署活動專車仲夏號、寫真車拍貼機到場與遊客互動，還有販售喔熊聯名產品、五葉松冰沙、大安農會好物等，推出集章闖關遊戲、消費滿額送五葉松冰等活動。
另，(14)日下午熊粉期待的見面會，4點開始將現場安排活動直播，一同分享給無法到場的粉絲們。現場安排「喔熊授權商品1元起標」，成功標到商品的參與者，還可以獲得加碼贈送喔熊限量紀念品！想要跟喔熊近距離互動的粉絲，當天下午2點到喔熊聯名商品攤位索取號碼牌，就可以參加互動遊戲，可以獲得限量喔熊簽名，可以拿到喔熊精心準備的獎品。
參山處說，本次喔熊聯名商品攤位，有知名伴手禮業者聯名食品、有大家喜愛的「喔熊頸枕」非常實用可愛，還有夏天最受小朋友喜愛的喔熊水槍傘等等，兩天活動期間，在喔熊周邊商品攤位消費滿200元，還可以免費兌換1杯五葉松冰沙卡哇依杯，消暑又可愛，一天限量100杯。
另外，參山處自7月1日至8月31日推出呷冰節，在這段期間只要到參山處6大遊客中心（梨山、谷關、南庄、獅山、八卦山脈生態、松柏嶺），玩遊戲回答問題就能免費吃到特色冰棒，期間共送出超過6000千支冰棒。7月13日及14日各遊客中心再加碼送喔熊聯名面膜（送完為止）。