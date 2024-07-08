台股攻高2萬4還有戲？法人看旺AI終端商機 唯留意1變數
台北股市今（8）日在兩大權值股台積電、鴻海的拉抬下，指數點火上攻站上24000點，最高來到24011.64點，再創歷史新高點。終場則上漲321.56點或1.37%，收在23878.15點，成交量放大到5519.76億元。群益投信指出，展望後市，台股下半年受惠於景氣面復甦、資金面充沛之雙重利多加持，多頭行情有望延續。產業方面，包括AI所帶動的伺服器供應鏈，以及延伸到終端裝置的商機仍可期，只是也提醒投資人，美國大選是其變數干擾，國際股市包括台股在內仍不排除受到一些波動影響。
記者許家禎／台北報導
時序來到第三季，群益投信指出，從經濟面來看，基於全球供需兩端強韌，庫存尚待回補動能出現，經濟軟著陸可期，加上企業營運可望逐季好轉，貨幣緊縮環境不再，且評價面來看亦多處合理範圍，仍相對有利風險性資產表現，不過仍須留意漲高回檔和地緣政治變化，尤以已如火如荼展開的美國大選最值關注，市場可說是機會與風險並存，建議投資大眾可透過資產配置來掌握市場成長行情，或藉此強化投資組合收益與波動控管的能力。
群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，美國5月PCE（個人消費支出物價指數）下滑趨勢符合市場期待，油價又有基期效應，通膨趨緩態勢有望延續，也令下半年聯準會啟動降息的可能性提高，不過隨著美國大選靠近，大選變數干擾下，國際股市包括台股在內仍不排除受到一些波動影響。
台股方面，近期時逢股東會旺季，企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢往上。展望後市，台股下半年受惠於景氣面復甦、資金面充沛之雙重利多加持，多頭行情有望延續。
產業方面，鑒於台灣擁有完整的科技產業鏈，並在全球AI發展趨勢中扮演關鍵供應鏈要角，在AI發展持續之下受惠程度高，包括AI所帶動的伺服器供應鏈，以及延伸到終端裝置的商機仍可期。
此外，在中美對抗下，對於在美有據點的台廠亦有利，舉例而言，美國生物安全法將限制美國公司將代工及研發交給中國業者，未來隨著法案推行實施，在美國當地擁有生產據點將成為CDMO廠商重要利基，可持續關注，其他產業方面，基於房市可望延續多頭，亦可留意相關類股表現。