影／提吿王鴻薇發狂掌摑！林楚茵轟「立委沒有暴力豁免權」
立法院內政委員會今（8）日續審《公職人員選舉罷免法》，延續上周拉長戰線，藍綠紛紛祭出甲動，而過程中國民黨立委王鴻薇暴打坐在椅子上的民進黨立委林楚茵15秒，造成林楚茵臉上掛彩見血，連耳環都被打掉。事後林楚茵赴醫院完成驗傷並提告，聲明強調立法院是立法的地方，不是比武競技場，藍委為了強行闖關法案，不惜動手打人、踹人，是對社會最錯誤示範，轟「立委沒有暴力豁免權！」
記者陳威叡／台北報導
內政委員會今日續審《公職人員選舉罷免法》，延續上周拉長戰線，民進黨同樣霸佔主席台杯葛議事，而過程中坐在主席台椅子上的林楚茵與國民黨立委徐巧芯發生拉扯，王鴻薇見狀參戰，不顧一旁記者包圍，突然暴打林楚茵巴掌長達15秒，讓一旁綠委洪申翰連忙出聲制止。
林楚茵事後赴醫院治療並完成驗傷，下午在立委吳沛憶、郭昱晴與律師陪同下，前往北檢提告傷害罪，聲明表示，立院議事攻防難免，但對其他委員拳打腳踢，就不可容忍了，王鴻薇對她連續揮拳、掌摑、用腳大力攻擊，力道之大連耳環都被打掉了，第一時間到台大醫院驗傷，到現在還有耳鳴、臉頰腫痛。
林楚茵表示，這些畫面都已有紀錄，現場許多媒體都有報導，但王鴻薇不但不道歉，第一時間受訪辯稱「完全沒碰到林楚茵」、「我完全沒碰到林楚茵」、「是林楚茵先動手」，還在臉書發出惡意剪輯與造謠的影片，國民黨開口閉口都在騙，「毫無悔意，實在可惡。」
林楚茵強調，立法院是論理立法的地方，不是比武競技場，立委沒有暴力免責權，藍委為了強行闖關法案，不惜動手打人、踹人，是對社會最錯誤示範。