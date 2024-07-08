北屯舊社公園停車場啟用　9/7前停車免費

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盧秀燕說，交通局將原平面北屯區舊社停車場，改建為地下二層及地上一層的停車場，增加更多停車量能，另也包括一樓公共廁所、哺乳室、手機充電站等各式服務，與來公園運動的民眾分享便利設施。也宣布開幕大放送，即日起至9月7日，舊社地下停車場提供2個月免費停車，讓民眾熟悉停車空間與規劃動線，歡迎民眾來使用這座匯聚智慧、綠能、友善的停車環境。
盧秀燕指出，舊社地下停車場是市府致力於改善交通環境，提升居民生活質量的重要成果之一，感謝所有工作人員的辛勤付出，舊社地下停車場啟用標誌著市府在改善公共設施、解決停車議題上的一大進展，未來市府將持續努力，創造更多基礎設施造福市民，為市民提供更便利、更環保的優質生活。
交通局表示，北屯區近年在各項重大建設推動下，移入人口不斷攀升，為紓解衍生的停車需求，舊社地下停車場興建總經費2億2,227萬元，舊社公園停車場透過公共設施用地作多目標使用，將原先僅70席車位的平面停車場，重新建造為地下停車場，規劃汽車停車位250席及機車停車位115席，提供區域更完善停車空間。
台中市停車管理處指出，舊社地下停車場自即日起至9月7日前暫免收費，之後再由委外廠商營運並開始收費，每半小時收費15元，提供車牌辨識、多卡通及行動支付等多元服務，停車場內規劃身障車位、親子車位等友善停車空間，也設有5席充電車格，方便民眾使用。