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北屯舊社公園停車場啟用　9/7前停車免費

▲舊社公園地下停車場啟用典禮(圖／市政府提供2024.7.8)
▲舊社公園地下停車場啟用典禮(圖／市政府提供2024.7.8)

記者柳榮俊/台中報導

台中市政府交通局打造舊社公園地下停車場，優化北屯區停車需求，今(8)日舉行啟用典禮。市長盧秀燕出席表示，舊社停車場興建總經費逾2.2億元，其中地方經費近1.6億元、中央補助6,307萬元，完工後可讓在地民眾就近停車，並完善捷運綠線松竹站與台鐵松竹車站的停車空間；她更宣布，即日起至9月7日停車免費、

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盧秀燕說，交通局將原平面北屯區舊社停車場，改建為地下二層及地上一層的停車場，增加更多停車量能，另也包括一樓公共廁所、哺乳室、手機充電站等各式服務，與來公園運動的民眾分享便利設施。也宣布開幕大放送，即日起至9月7日，舊社地下停車場提供2個月免費停車，讓民眾熟悉停車空間與規劃動線，歡迎民眾來使用這座匯聚智慧、綠能、友善的停車環境。


盧秀燕指出，舊社地下停車場是市府致力於改善交通環境，提升居民生活質量的重要成果之一，感謝所有工作人員的辛勤付出，舊社地下停車場啟用標誌著市府在改善公共設施、解決停車議題上的一大進展，未來市府將持續努力，創造更多基礎設施造福市民，為市民提供更便利、更環保的優質生活。


交通局表示，北屯區近年在各項重大建設推動下，移入人口不斷攀升，為紓解衍生的停車需求，舊社地下停車場興建總經費2億2,227萬元，舊社公園停車場透過公共設施用地作多目標使用，將原先僅70席車位的平面停車場，重新建造為地下停車場，規劃汽車停車位250席及機車停車位115席，提供區域更完善停車空間。


台中市停車管理處指出，舊社地下停車場自即日起至9月7日前暫免收費，之後再由委外廠商營運並開始收費，每半小時收費15元，提供車牌辨識、多卡通及行動支付等多元服務，停車場內規劃身障車位、親子車位等友善停車空間，也設有5席充電車格，方便民眾使用。

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