高市績優基層人員50人獲獎 陳其邁感謝付出堪稱市政典範
所謂「人在公門好修行，獲獎同仁在為民服務上，可說是所有公務員的典範。」高雄市長陳其邁今(8)日出席2024年高雄市績優基層人員頒獎表揚典禮，除深深鞠躬感謝他們的付出外也表示，市府8000多位基層人員，遴選50位獲獎，實屬不易，比考大學還不容易，感謝基層同事辛苦付出，也因為這群第一線同事努力，讓市府團隊受到市民肯定。
記者郭凱杰／高雄報導
為了鼓勵平時熱心服務民眾的市府基層人員，高市府今天舉辦「2024年高雄市績優基層人員頒獎表揚典禮」，受獎同仁包括每天默默奉獻的工友、技工、駕駛、測量助理、清潔隊員及臨時人員等同仁，陳其邁肯定市府同仁的辛勞及努力，讓市政在各式民調顯示獲得市民的認同與支持。
陳其邁表示，在所有同仁的努力下，高市府近年各種民調都顯示獲得市民的認同與支持，所以他要利用這個機會特別感謝所有的基層員工。而高市府內共有8000多位公務員，獲獎的只能有50位，可以說是比以前的大學聯考還要來得更困難，感謝大家的努力。
陳其邁也期勉同仁以更開闊的胸襟來跨領域學習，並能有更多新的視野，漸進累積不同跨領域知識，運用在工作上將會有意想不到的效果，也是未來為民服務必須特別強調的地方。最後，他再次感謝所有獲獎的同仁，作為市府為民服務的基石，並深深一鞠躬來表達最誠摯的謝意。
行政暨國際處表示，身處在第一線的基層人員是市府施政的強大推手，更需以感恩的心意向同仁致謝，今年獎座設計以金字彩帶高及「勞範永存」的題詞搭配金色浪花的流線造型來製作，除了表彰市府基層人員不遺餘力的貢獻與勞動楷模，也激勵市府員工上下同心努力，為高雄的美好願景破浪前行。