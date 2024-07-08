市長選舉江啟臣可望獲民眾黨支持 何欣純：最後的決定在台中市民
台灣民眾黨台中市黨部主委江和樹昨受訪時，再度強調若黨主席柯文哲不打算出戰台中，下屆市長選舉他將支持國民黨的立法院副院長江啟臣，兩人「江江聯手」。外界認為民進黨內最有可能出線的立委何欣純，強調「最後的決定在台中市民」；同場考察的江啟臣則表示「政黨之間就要設法合作，完成選民的期待」。
記者顏幸如／台中報導
民眾黨主席柯文哲昨天與妻子陳佩琪相偕出席大里人潑水節，玩到濕身又吐舌，江和樹受訪時，被問及市府顧問蔡壁如會不會投入市長選舉時，回答「她沒有要選市長吧？」並透露柯文哲一個月至少到台中5到6天，他再度表示希望柯文哲下來選，若柯文哲不選，立委黃國昌也可以考慮，若民眾黨沒有政治明星南下，個人將支持國民黨的江啟臣「為人民而戰」。
立法院交通委員會今（8）日考察台中地區交通及觀光建設，江啟臣、何欣純及江和樹等多名地方民代出席，兩位立委同框，較勁意味極濃。對於藍白在下屆市長可能「江江聯手」，何欣純表示，他黨的考量、策略與決定，自己不予置評也沒辦法得知，未來的事情有無限可能、變化，靜觀其變，「最後決定在台中市民」。
江啟臣則說，大家都是為市民、市政建設在爭取，都關心在地建設，「只有把自己的工作做好，才是對選民的交代」，對於「江江聯手」他不願正面回應，只表示不同政黨之間「能合作就合作，選民期待的事情，政黨之間要設法合作完成選民的期待」。
至於兩人同框，江啟臣表示，台中不大，大家很常會遇到，大家都關心台中未來的發展。何欣純則說，自己到每個地方聽取市民心聲與建議，為大台中的進步加油，也會要求中央支持台中的發展。