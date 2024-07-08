「10億財富女神」王宥忻才離婚！突花30萬揪前夫出國 親密照曝光
身價10億的「財富女神」王宥忻先前宣布和前夫「翁總」翁承旭離婚，不過2人分開後仍互動頻頻，近日她就帶著家人孩子一起去泰國，前夫也一起同行，且2人過程中還擁抱著體驗了叢林飛越索道，感覺互動相當親密。另外，王宥忻指出，最近有不法人士盜用自己的頭像詐騙，她強調自己從未推薦股票或理財產品，請大家不要受騙，防範詐騙訊息。
記者朱祖儀／綜合報導
王宥忻近日遭不法份子盜用影片與頭像詐騙，緊急發聲明，強調自己從未推薦大眾任何股票或理財產品，提醒大眾謹慎防範假冒訊息，建議有疑慮者一定要到她的官方平台確認，切勿聽信小道消息，造成財物損失。王宥忻表示，「如果看到疑似名人粉絲頁、但上面的粉絲數卻少於一萬人，那就可能是盜用的！請大家務必確認名人的官方網站，以防止被詐騙。」
趁著暑假，王宥忻近來也帶著家人和孩子飛往泰國旅行，除了參觀當地特有的夜行性動物館，還去了清邁的大象保護區幫大象洗澡、了解其生活習性，更捐款支持大象的保護計劃，讓當地的大象能獲得更好的照顧。此次家族旅行包括王宥忻的前夫翁承旭、王宥忻的媽媽和前婆婆，以及2個小孩，共6人出遊，旅行為期9天，總花費約30萬元台幣。
王宥忻透露，這趟旅程全家人都乘坐經濟艙，反而感覺到大家彼此更靠近溫暖，翁總和兒子還體驗了極限運動高空彈跳（Bungee），原本翁總提議要抱著王宥忻跳，後來因為她穿裙子不方便才作罷。不過翁總還是抱著她體驗了泰國最長的滑索之一，全長900公尺的叢林飛越索道，讓她克服了高度恐懼！
王宥忻指出，「讀萬卷書不如行萬里路，帶小孩出國增廣見聞，體驗當地生活非常有幫助。」未來她希望能帶孩子去馬爾地夫和南極，讓孩子親眼看到氣候變遷為地球帶來的變化，懂得以身體力行保護環境。
此外，王宥忻也計劃將小孩送到海外讀書，最近女兒提出想去大陸讀書，因為看了很多陸劇，對當地充滿興趣。正好王宥忻在大陸有投資和生意夥伴，正著手挑選合適的學校並確保有完善的照顧和安排。