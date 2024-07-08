美國拉斯維加斯飆49度超高溫！加州「死谷」騎士熱到喪命
全球進入夏季後不斷創下極端高溫紀錄，美國自六月以來持續受到熱浪侵襲，位於內華達州的賭城拉斯維加斯更在當地時間7日飆出華氏120度的高溫（約攝氏48.9度）；而在鄰近的加州，野火不斷延燒，死谷國家公園創下攝氏53.8度超高溫，導致一名騎士身亡。
國際中心顏得智／綜合報導
綜合美媒報導，拉斯維加斯的哈里瑞德國際機場（Harry Reid International Airport），週日測得約攝氏49度高溫，創下新紀錄，令美國國家氣象局（National Weather Service）的氣象學家尼克森感到震驚，因當日原先就已飆破華氏117度（約攝氏47.22度）高溫，沒想到竟能再往上。拉斯維加斯原先的最高溫紀錄皆為華氏117度。
而在內華達州隔壁的加州，近期遭遇高溫與野火連環襲來，在加州死谷國家公園（Death Valley）創下攝氏53.3度超高溫，有一組共6人的機車騎士團，在昨日行經死谷國家公園，打算穿越惡水盆地（Badwater Basin），但因天氣過熱，導致一人喪命，一人住院就醫。
然而，近日仍有部分民眾無懼高溫熱傷害，堅持要來到死谷，國家公園園方也警告，熱傷害高溫造成的不適感，是會持續累積的，呼籲民眾不要輕忽。
另一方面，加州多地受到森林野火侵襲，光是加州的「塞拉國家森林」，就有至少56.7平方公里的土地被大火狂燒，儘管加州消防隊出動，從空中噴灑阻燃劑與水，能控制的火勢範圍有限，就連救災的消防人員都一度受火勢困住。
加州普萊瑟維爾機場(Placerville Airport)的停機坪也遭遇高溫野火侵襲，機場周遭土地幾乎被燒盡，機庫也因此受損。