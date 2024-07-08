日韓星接力來台！DKB 8月25日、Novelbright 9月14日「火熱開唱」

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DKB世界巡迴演出《2024 DKB WORLD TOUR "DARK STRANGE"》從首爾起跑，將陸續造訪日本、美國等地，台北確定於8月25日下午4點在CLAPPER STUDIO舉行，票價分為A區5780元、B區4880元、身障席2440元，採實名制購票，7月13日中午12點在「拓元售票系統」啟售。
Novelbright由竹中雄大、山田海斗、沖聡次郎、圭吾、Negi等5人組成，2013年成軍於大阪，歷經團員更迭，於2019年組成現有體制，並開啟「路上ライブTOUR」日本五大城市街頭巡演，每每現場演出的畫面，都會在X、TikTok等社群平台掀起討論，他們也因此收到戲劇、動畫、廣告商的邀請為其創作音樂作品，包含由橋本環奈主演的手機廣告主題曲〈夢花火〉、《指尖相觸，戀戀不捨》的片頭曲〈雪の音〉；樂團熱門單曲〈Walking with you〉、〈Evening Primrose〉、〈Aitoka Koitoka〉更是突破一億點播，晉升人氣搖滾樂團之列。
Novelbright今年發行新專輯《CIRCUS》，並宣布開啟日本全國27個城市的巡迴演出，台北站《Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜 in Taipei》也確定於9月14日晚間7點在Zepp New Taipei舉行，票價分為1F站席A區3200元、1F站席B區2800元、2F座位區2400元、2F站席1900元，7月14日中午12點在「KKTIX售票系統」啟售。