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日韓星接力來台！DKB 8月25日、Novelbright 9月14日「火熱開唱」

▲韓團DKB、日本搖滾樂團Novelbright（左）將於8月、9月接力來台開唱。（圖／Fu Entertainment、Brave Entertainment、B’in Live Entertainment）
▲韓團DKB、日本搖滾樂團Novelbright（左）將於8月、9月接力來台開唱。（圖／Fu Entertainment、Brave Entertainment、B’in Live Entertainment）

記者陳雅蘭／綜合報導

7月才剛開始，許多日、韓藝人已開始預定8月、9月來台行程，包含韓團DKB、日本搖滾樂團Novelbright都將陸續訪台，2組人馬在台開唱的售票資訊，今（8）日也一併公開。

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▲DKB首次舉辦世界巡迴演出，確定8月25日來台開唱。（圖／Fu Entertainment、Brave Entertainment）
▲DKB首次舉辦世界巡迴演出，確定8月25日來台開唱。（圖／Fu Entertainment、Brave Entertainment）
DKB是由E-CHAN、D1、GK、HEECHAN、LUNE、JUNSEO、YUKU、HARRY-JUNE等人組成，2020年2月3日出道，他們將在7月中發行新專輯，屆時來台必定演唱新歌，成員表示：「準備好要接收我們帶來的全新又炙熱的演出嗎？希望BB們（粉絲名）可以敬請期待《2024 DKB WORLD TOUR "DARK STRANGE"》台北站的精彩演出！BB們，我們8月25日台北見！！不見不散。」

DKB世界巡迴演出《2024 DKB WORLD TOUR "DARK STRANGE"》從首爾起跑，將陸續造訪日本、美國等地，台北確定於8月25日下午4點在CLAPPER STUDIO舉行，票價分為A區5780元、B區4880元、身障席2440元，採實名制購票，7月13日中午12點在「拓元售票系統」啟售。

▲Novelbright確定於9月14日來台，在Zepp New Taipei舉辦演唱會。（圖／B’in Live Entertainment）
▲Novelbright確定於9月14日來台，在Zepp New Taipei舉辦演唱會。（圖／B’in Live Entertainment）
Novelbright由竹中雄大、山田海斗、沖聡次郎、圭吾、Negi等5人組成，2013年成軍於大阪，歷經團員更迭，於2019年組成現有體制，並開啟「路上ライブTOUR」日本五大城市街頭巡演，每每現場演出的畫面，都會在X、TikTok等社群平台掀起討論，他們也因此收到戲劇、動畫、廣告商的邀請為其創作音樂作品，包含由橋本環奈主演的手機廣告主題曲〈夢花火〉、《指尖相觸，戀戀不捨》的片頭曲〈雪の音〉；樂團熱門單曲〈Walking with you〉、〈Evening Primrose〉、〈Aitoka Koitoka〉更是突破一億點播，晉升人氣搖滾樂團之列。

Novelbright今年發行新專輯《CIRCUS》，並宣布開啟日本全國27個城市的巡迴演出，台北站《Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜 in Taipei》也確定於9月14日晚間7點在Zepp New Taipei舉行，票價分為1F站席A區3200元、⁠1F站席B區2800元、2F座位區2400元、2F站席1900元，7月14日中午12點在「KKTIX售票系統」啟售。

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