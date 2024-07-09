三麗鷗粉絲們快集合！全家最新集點、加購活動出爐 懶人包一次看
嚴酷的夏日，不來杯沁涼冷飲，或是消暑冰品，簡直是對不起自己！全家便利商店也看到了夏季飲料冰品需求大增，特別在七月祭出了全新的加價購以及兌點趣等活動，並且結合了人氣IP三麗鷗，要用萌翻的周邊商品，來陪伴大家度過整個夏季！
生活中心/綜合報導
首波的加價購，從7/10起到8/20，這次有三麗鷗捏捏球，不管是酷企鵝、大眼蛙，還是貝克鴨等，總計有六款超萌捏捏球，可以加價49元帶回家，只要消費20元(含)以上2件飲料冰品，就能帶回家！另外還有三麗鷗變臉公仔以及水壺，分別加價99元以及299元，就能擁有。
除了飲料冰品加價購，全家便利商店還推出了兌點趣活動，同樣帶來三麗鷗的人氣商品，民眾只要透過全家APP裡的兌點趣，就能從兌點商城中，到三麗鷗系列的冷水變色杯、疊疊碗三入組、雙層果凍包，以及每天都想抱著入睡的立體角色抱枕。活動同樣從7/10起跑，一直到8/20，三麗鷗粉絲千萬不能錯過！
第三波活動則是在全家行動購，可以購入收藏三麗鷗流沙杯墊、夏日冰飲最需要的大容量冰壩杯，還有甜心系的三麗鷗手提肩杯兩用泡泡包，不管出遊上班，粉嫩色系超適合夏日使用！