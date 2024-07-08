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「拜下賀上」聲浪頻傳！賀錦麗最新民調　竟比拜登更有望打贏川普

▲民主黨內部放話逼拜登退選的消息不斷傳出，美國副總統賀錦麗成為民主黨人士眼中替代拜登的首選。（圖／美聯社／達志影像）
▲民主黨內部放話逼拜登退選的消息不斷傳出，美國副總統賀錦麗成為民主黨人士眼中替代拜登的首選。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

美國總統拜登在美國總統大選首場電視辯論會中表現不佳，造成民主黨內極度焦慮，要求拜登退選的聲浪頻傳，副總統賀錦麗成為代打上陣的熱門人選，美媒民調竟也顯示，賀錦麗的支持度相較於拜登，距離共和黨對手前總統川普來得更為接近。

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根據《CNN》7月2日公布民調結果顯示，如果是川普對上拜登，川普支持度為49%，拜登43%，兩人差距6%；若換成賀錦麗，川普降為47%，賀錦麗能拿到45%，儘管仍是川普較占優勢，但差距明顯縮小，且賀錦麗在女性和獨立選民中具有優勢。

此外，《路透社》/易普索（Reuters/Ipsos）7月2日所公布的民調同樣也顯示這壹狀態，賀錦麗對上川普的支持度42%對上43%，溫和派選民更有51%支持賀錦麗，大勝川普的39%。

不過，美國大選成功登頂關鍵，仍是在搖擺州的選票上，目前民主黨內多方聲音湧現，部分聯邦眾議員呼籲拜登退選；另有部分民主黨人士不斷透過美媒放話指稱，若拜登退選，賀錦麗是最佳替代人選；至於民主黨內州長則聯合齊聲表態支持拜登繼續競選。

賀錦麗先前曾屢次透過幕僚表示，拜登仍是黨內總統提名人，且自己很自豪能成為拜登的搭檔，強調自己會再以副手身分服務四年。

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