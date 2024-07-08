薔薔又爆爭議！前員工控「抄襲、難相處」 她決定提前反擊爆料人
藝人薔薔（林嘉凌）以直率敢言的個性深受粉絲喜愛，不過近期頻爆出爭議，先是妹妹直播被女友賞巴掌，接著因送兩隻幼犬給爸爸遭網友批不負責任。怎料，近日又有自稱是薔薔公司前員工的網友在Threads上爆料，曝薔薔工作團隊抄走其剪輯手法，對此，薔薔直球回擊，預告工作室全員將提前開直播回應此事。
記者許芷芸／綜合報導
薔薔近年跨足Youtube領域，2022年創立福利文創工作室經營頻道，至今累積70萬訂閱者，該團隊近期擴大徵才，以起薪5萬元招募剪輯師，並提供獎金、伙食、不定期出遊等條件。
消息一出，在Threads上有剪輯師網友表示「曾幫她（薔薔）剪過冰島，當時感覺她的YT可以更有質感一點，預算很佛系，用心幫她剪了超美、超有質感，結果後來剪接邏輯、手法完全被她的員工抄走」，並指控薔薔團隊難相處，「幫她工作滿累的，一集YT會過五關吧！每一位員工都可以改影片，然後很常到最後本人直接砍掉重練，心超累、錢超難賺」。
該剪接師的爆料在Threads上引發網友熱議，有網友誇因該剪接師剪的「冰島影片」才入坑，不過也有網友覺得「你幫她定調了剪輯風格，成果好了當然想繼續保持，後面的剪輯可能被要求剪出類似的，說抄襲有點過了」。
針對此事，薔薔發文表示：「關於曾經合作外包的剪輯師，指控本團隊的抄襲兼難相處事件說明、證據提供，原訂7/10下午1點只在fb粉絲專頁的直播，因眾多網友的要求，改為7/10中午12:00並於YouTube 和fb粉絲專頁雙直播！敬請留意。」