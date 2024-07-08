台中捷運趕進度！交通部盼「5線齊發」　延伸南投也有譜了

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交通部鐵道局簡報時指出，目前台中捷運藍線進入設計、綠線延伸大坑綜合規劃中、橘線可行性研究原則同意；加上大平霧環狀紫線、藍線延伸，希望台中市政府在步驟上做合適的安排，這樣算是「5線齊發」。
台中市目前僅有一條大致沿文心路走的捷運綠線，下一條捷運至少要10幾年後才會通車。交通銀行部長李孟諺說，國人在大眾運輸部分還是最信任捷運，台中捷運一定要有路網，5線齊發的規劃可以更細膩，例如紫線和綠線形成環狀前，預先處理捷運車型和號誌相容連動的問題。他認同環狀線的必要性，交通部會盡力、盡速協助相關作業。
國民黨南投縣立委游顥日前喊話交通部，積極協助台中捷運銜接南投段，兌現總統賴清德「台中捷運延伸到南投」的政見。李孟諺說，台中市政府規劃橘線到霧峰，已預留往南投延伸的空間，中央將補助南投縣政府與台中市政府一起合作可行性規劃，未來橘線將自此往南投延伸。交通局長葉昭甫表示，目前市府正在修正內容，將於3個月內提出橘線修正計畫。
針對橘線、藍線與台鐵在台中火車站的轉乘規劃，立法院副院長江啟臣認為可以參考北捷經驗，設站評估轉乘便利性、人流疏運效率。他舉例北車與台大醫院站、善導寺並不遠，但考量使用需求還是設站，因此建議保留干城站，才能有效服務鄰近的「干城重劃區」與「帝國糖廠」。