鄭文燦涉貪綠粉態度為何？他見「群組驚人對話」傻眼了

台中捷運趕進度！交通部盼「5線齊發」　延伸南投也有譜了

▲交通部長李孟諺向立院交通委員會和地方民代進行台中捷運規劃簡報。（圖／何欣純辦公室提供，2024.07.08）
▲交通部長李孟諺向立院交通委員會和地方民代進行台中捷運規劃簡報。（圖／何欣純辦公室提供，2024.07.08）

記者顏幸如／台中報導

立法院交通委員會今日南下台中，針對中捷及相關轉乘動線進行考察。交通部長李孟諺表示，未來希望台中能「5線齊發」，讓藍線、綠線延伸大坑、橘線、大平霧環狀紫線、藍線延伸一起動起來；至於總統賴清德「台中捷運延伸到南投」的政見，中捷橘線已在霧峰預留延伸南投的空間，交通部將補助南投縣政府與台中市政府合作可行性的規劃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台中市目前只有一條捷運綠線運轉中，交通部希望未來能「5線齊發」。（圖／台中政府提供，2024.07.08）
▲台中市目前只有一條捷運綠線運轉中，交通部希望未來能「5線齊發」。（圖／台中政府提供，2024.07.08）
立法院交通委員會今（8）日到台中火車站及大里區，考察台中多條捷運路線的規劃及進度。立委何欣純說，上周交通部審查台中機場捷運橘線可行性研究，已附帶條件通過；大平霧屯區環狀紫線、中捷藍線延伸太平，交通部6月20日完成初審，請台中市政府修正後再報請交通部審議。目前「藍線延伸太平」經費預計302.61億元、「大平霧屯區捷運環狀紫線」經費預計589.67億元。

交通部鐵道局簡報時指出，目前台中捷運藍線進入設計、綠線延伸大坑綜合規劃中、橘線可行性研究原則同意；加上大平霧環狀紫線、藍線延伸，希望台中市政府在步驟上做合適的安排，這樣算是「5線齊發」。

▲江啟臣認為台中火車站的轉乘規劃，可以參考北車經驗。（圖／江啟臣辦公室提供，2024.07.08）
▲江啟臣認為台中火車站的轉乘規劃，可以參考北車經驗。（圖／江啟臣辦公室提供，2024.07.08）
台中市目前僅有一條大致沿文心路走的捷運綠線，下一條捷運至少要10幾年後才會通車。交通銀行部長李孟諺說，國人在大眾運輸部分還是最信任捷運，台中捷運一定要有路網，5線齊發的規劃可以更細膩，例如紫線和綠線形成環狀前，預先處理捷運車型和號誌相容連動的問題。他認同環狀線的必要性，交通部會盡力、盡速協助相關作業。

國民黨南投縣立委游顥日前喊話交通部，積極協助台中捷運銜接南投段，兌現總統賴清德「台中捷運延伸到南投」的政見。李孟諺說，台中市政府規劃橘線到霧峰，已預留往南投延伸的空間，中央將補助南投縣政府與台中市政府一起合作可行性規劃，未來橘線將自此往南投延伸。交通局長葉昭甫表示，目前市府正在修正內容，將於3個月內提出橘線修正計畫。

針對橘線、藍線與台鐵在台中火車站的轉乘規劃，立法院副院長江啟臣認為可以參考北捷經驗，設站評估轉乘便利性、人流疏運效率。他舉例北車與台大醫院站、善導寺並不遠，但考量使用需求還是設站，因此建議保留干城站，才能有效服務鄰近的「干城重劃區」與「帝國糖廠」。

路線圖曝光！中捷橘線通過交通部審查、14年後完工　盧秀燕說話了

不卡了！中捷橘線明可行性審查　李孟諺考察壓力大「不太敢動」

台中巨蛋無捷運可望有解！江啟臣建議和豐富園區一併纳入中捷紅線

影／中捷英雄！「欣梅爾也會這樣做」長髮哥引動漫名句為宅宅平反

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代