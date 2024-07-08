三星史上首次大罷工逾6000人上街！外媒點出「影響有限」關鍵原因
韓國三星電子勞資談判破裂，三星電子工會（National Samsung Electronics Union, NSEU）於今（8日）起展開為期3天的全面性罷工，預計有8100名會員參與，但外媒指出，實際參與者約6540人，且影響不大。
國際中心顏得智／綜合報導
此次三星罷工爭議，是為為超過28,000名工會成員爭取更高的工資和額外的帶薪休假，三星員工拒絕加薪5.1%的提議。工會先前則提出包括改善年假和績效獎勵制度的透明化等要求。
根據路透報導，三星工會六月初曾罷工一天，創下55年來首見，此次罷工行動，工會方面預估有8100人參與，且強調這是最後一張王牌。
工會指出，參與罷工的半導體設備、製造、研發（工序）部門員工就達5211人，認為三星生產工作勢必受到罷工影響。
然而，報導引述消息人士說法稱，三星生產製程已邁入自動化生產，預計此次罷工對產能影響有限，但可看出員工對於公司的態度丕變，不再如過往對公司抱持忠誠，後續還有待觀察。
三星罷工究竟對產能有無巨大影響，《彭博社》認為，此次罷工行動對於目前全力發展AI市占率的三星來說極為不利，甚至可能造成帶頭作用。