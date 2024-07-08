6月手機降價排行榜出爐！旗艦機過半數、OPPO摺疊機總降1.3萬
暑假迎來了安卓旗艦機的降價潮，根據傑昇通信公佈2024年六月降價手機排行，榜單上清一色全為安卓手機，且有超過半數為旗艦機，像是六月降價榜冠軍是OPPO Find N3 Flip，單月降價4900元最高，總降價金額也累積達1萬3000元，降價後的價格壓在2萬以下，算是相對好入手。
記者周淑萍/綜合報導
在各家品牌即將迎新機時，連鎖通訊門市傑昇通信表示，各通路平台在618年中慶檔期的促銷下，六月手機降價榜出現大批旗艦機型率先降價的趨勢，尤其是總降幅達39%的OPPO Find N3 Flip，隨著摺疊機接受度越來越高，競爭對手增加，摺疊機價格也會越來越低，本月降幅達20%，跌價1萬3000元，空機價來到了2萬有找，成為當月降價總冠軍。
六月手機降價榜席次偏多的是安卓陣營的Sony，才上市一個月的旗艦機Xperia 1 VI，本月降6000元，成為第二名，傑昇通信分析，對喜愛攝影、拍影片的人來說，期待Xperia旗艦機型降價好入坑，顯見618促銷的降價力度不小；不只新旗艦有超過一成的降幅，去年熱賣的舊旗艦Xperia 1 V也有27%的降幅，而本月新舊機型就佔降價榜高達六席的Sony，不免令人預期下一代新機的腳步是否有望提前亮相。
AI旗艦機降價在六月手機降價榜上格外引人注目，尤其是面對三星、Google相繼宣部下半年新AI旗艦機即將面世，傑昇通信指出，降價第三名的三星首支AI旗艦Galaxy S24 Ultra，目前就迎來11%的總降幅，上市近半年的大容量機型僅降價約6000元，看來相對保值；另一款國產AI旗艦手機 ASUS Zenfone 11 Ultra，近期在與通路專案合作的促銷下，也有2500元的降價。
本月降價榜上總降幅最高48%的是OPPO Reno 10 Pro+，雖然OPPO Reno12才剛上市，傑昇通信認為，已經算是前兩代的Reno 10 Pro+，處理器使用較為高階的高通S8+ Gen 1，且目前售價幾乎快要5折價，換算下來也有萬元以上的落差，以CP值來說都稱得上是首選，可惜早已進入庫存去化階段，市場上貨量不多，也不容易買到。