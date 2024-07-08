五月天〈擁抱〉25年了！首張專輯賣破30萬張　出道就登上萬人舞台

我是廣告 請繼續往下閱讀
五月天最一開始的團名其實是「So Band」，1995年組成時的團員也不是現在的5個人，當時只有阿信、怪獸和第一任鼓手錢佑達，後來瑪莎、石頭才陸續加入，他們也將團名改成瑪莎在BBS的代號「MAYDAY」，且不斷嘗試在野台開唱、頻頻寄demo到各大唱片公司，希望可以得到發片的機會。直到1997年李宗盛聽到〈志明與春嬌〉的試聽帶後才與他們聯絡，五月天終於有機會在歌壇嶄露頭角。
五月天被滾石唱片簽下後，也沒有立刻發行第一張專輯，一開始先是歌曲〈軋車〉被收錄在角頭音樂發行的《ㄞ國歌曲》地下樂團的合輯中；1998年他們則參與台灣同志音樂創作，裡面收錄了他們多首歌曲，包括〈擁抱〉、〈雌雄同體〉、〈愛情的模樣〉、〈明白〉、〈透露〉；直到1999年冠佑正式加入五月天，他們才終於發行《五月天第一張創作專輯》。
第一張專輯狂賣30萬張 成功站上萬人舞台
五月天在1999年7月7日終於發行第一張全創作專輯，收錄的歌曲有〈瘋狂世界〉、〈擁抱〉、〈透露〉、〈生活〉、〈愛情的模樣〉、〈嘿我要走了〉、〈軋車〉、〈志明與春嬌〉、〈HOSEE〉、〈黑白講〉、〈I Love You 無望〉、〈風若吹〉，總共12首歌曲、國台語歌曲各半，這張專輯的詞、曲、編曲、和聲、製作等，全都由他們獨立完成，一推出就獲得不小的迴響，銷售量突破30萬張，他們也憑藉這張專輯入圍第11屆金曲獎最佳演唱團體獎。
不只如此〈志明與春嬌〉和〈擁抱〉更是當時的流行歌曲，成為KTV點播排行榜的年度冠軍，〈志明與春嬌〉也成為該年度中華音樂人交流協會的年度十大單曲之一。另外，五月天才發行第一張專輯1個多月，就在台北市立體育場舉辦第一場大型演唱會「第168場演唱會」，還吸引了2萬人前往狂歡，奠定他們台灣天團的地位。
首張專輯滿25年 至今沒忘初衷
2013年滾石唱片還發行五月天第一張創作專輯的「180克限量珍藏版藍膠唱片」，全台灣限量2499套，在3個月內就賣了2千張；另外，2017年時香港導演彭浩翔所拍攝的「春嬌志明」系列電影推出第三部《春嬌救志明》，就找上五月天合作，當時阿信特別把〈志明與春嬌〉重新配唱成國語版，意外和電影劇情巧妙結合。
不僅如此，五月天不時也會將過去的歌曲重新編曲，並在演唱會上都會詮釋新的版本或找來不同嘉賓合唱，讓歌迷彷彿聽到一首新的歌曲，同時也有重回他們剛出道時的雙重享受。他們在出道15年的時候，還找來原本執導〈擁抱〉MV的陳宏一導演來拍攝新版MV；20週年「藍色三部曲」他們又推出新版的〈瘋狂世界〉MV，即使出道25年他們仍帶給歌迷不同的感動。