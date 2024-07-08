宏恩醫院遭爆性侵、毆打患者 中市府二度啟動調查移交司法偵辦
受理安置中部各法院宣告「監護處分」精神病受刑人的台中宏恩醫院龍安分院，被媒體踢爆院方維安人員涉嫌虐打病患、詐領保險費及隱匿性侵等醜聞，但院方否認。台中市衛生局今天派員再度針對此案進行稽查，強調若涉暴力行為、偽造病歷詐保等刑事責任，將移送司法單位調查，並待司法判決後依規辦理，全力維護病患權益。
記者顏幸如／台中報導
宏恩醫院龍安分院傳出病患疑遭毆打、性侵害，院方發表聲明，指所有指控都是子虛烏有；台中地檢署則表示，會依法究辦。台中市政府衛生局表示，去年10月受理民眾陳情後，到該院稽查。經查林姓佐理員非護理人員，僅為佐理員，負責保護病患及護理人員安全，目前已離職。
衛生局今（8）日派員再度針對此案稽查，如涉有暴力行為、偽造病歷詐保等屬刑事責任，將移送司法單位調查，並待司法判決後依規辦理，全力維護病患權益。
另有關媒體報導該院病患疑似發生性侵案，社會局指出，家防中心當時接獲通報後，社工訪視該名患者及醫院相關人員，向市警局婦幼隊提出告發，並陪患者製作筆錄，此案後續經檢察官偵結不起訴，對於監視影像有無變造，將由檢調機關進一步調查。
※【NOWnews 今日新聞
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