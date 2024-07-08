萬人齊跑 2024扶輪公益路跑Run for台北國際扶輪年會
2024年扶輪公益路跑Run for台北國際扶輪年會，將於11月24日在總統府前凱達格蘭大道鳴槍開跑！今日，國際扶輪世界年會地主籌備委員會HOC謝三連主委、國際扶輪六個地區總監攜同台北市體育局，共同為即將登場的萬人路跑盛事揭幕。此項公益路跑為全球性年度盛會「2026 國際扶輪世界年會」的重要序幕，即日起至9月10日開放報名。
記者金武鳯/綜合報導
臺北市政府體育局王泓翔局長表示，國際扶輪一向致力服務社會，2026國際扶輪年會即將於臺北盛大舉辦，這是一個讓全世界看到臺灣熱情與活力的絕佳機會，屆時歡迎各地的朋友一同來參與，一起感受臺北的活力。此外，這次公益路跑是回饋社會的一項重要舉措，希望透過這次活動，喚起社會大眾對弱勢群體的關注，歡迎民眾一起跑出健康、跑出愛心。
國際扶輪世界年會地主籌備委員會HOC謝三連主委表示，扶輪路跑不僅是一場運動賽事，更是一次凝聚人心、點燃希望的公益行動。透過奔跑的每一步，國際扶輪將為社會公益事業注入力量，為社會弱勢群體發聲，為城市注入新的活力與生機，期待11月24日活動現場與大家相見。」
謝三連主委也向臺北市政府、協辦單位臺北市政府體育局、主辦單位國際扶輪3481地區劉影梅總監、國際扶輪3482地區陳正玲總監、國際扶輪3490地區陳建勳總監、國際扶輪3521地區李博信總監、國際扶輪3522地區侯玳梁總監、國際扶輪3523地區曾國峰總監、路跑總召國際扶輪3523地區王欽秉主委與各個贊助單位表達感謝之意。謝三連主委表示：「有大家支持才能讓活動順利舉行，感謝社友們熱情參與扶輪路跑。
2024扶輪公益路跑設有兩個組別，包括競賽組12.5K與休閒組3K，適合不同年齡層與運動愛好者參加，11月24日將於總統府前凱達格蘭大道開跑，即日起至9月10日開放報名，請上網搜尋「2024年扶輪公益路跑」或至〈筆記報名〉網站報名，參賽者競跑的同時，也能享受臺北城市美景。此外，還有豐富的活動周邊，包括限定版路跑T恤、紀念獎牌、運動毛巾以及競賽組12.5K的專屬紀念品，另有摸彩活動與精彩表演助興。