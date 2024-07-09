小小世界盃各組別奪金隊伍誕生！三名優秀球員獲得德國培訓機票

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獲得金靴獎的蔡舒羽賽後表示只記得教練叮嚀她擔任攻擊箭頭時傳球不要太快，掌控好進攻節奏不要跟對方硬碰硬，畢竟是女生在碰撞強度上難免吃虧，不過蔡舒羽表示上場後完全沒考慮肢體碰撞的問題，她也對室內的人工草皮場館感到新鮮舒適。獲得金球獎殊榮的文爾蔚也認為初次在這場館比賽非常舒服。
U15的金盃爭奪戰則是高雄前鎮國中A與新竹皇家風城FC上演PK戲碼，新竹皇家風城在1 : 0領先時遭到前鎮國中A在比賽終了前一刻追平，雙方在戰成1 : 1平手後進行3球的PK戰，原本以為前一日才靠PK晉級冠軍賽的高雄前鎮國中A有PK經驗上的優勢，想不到在新竹皇家風城門將蔡尚恩完美的封阻下，以0 ; ２痛失金盃，門將蔡尚恩也因此獲得金手套獎，與隊友同時也是金球獎得主陳洸翌攜手取得前往德國的資格。
三名優秀球員獲得去德國移訓機會
賽後新竹皇家風城執行教練蔡曉峰直呼太神奇了！因為全隊均非科班出生，也沒聘請專業教練指導，都是家長們在閒暇之餘含辛茹苦親自訓練，每位球員因適逢會考期間沒機會碰球，上次的練球時間是預賽前一周，平常都是利用空檔看影片自主練習，全隊上下一心抱持的將每一戰都視為最後一戰的決心，因此賽前並未給球員太多意見，完全放手給球員自行發揮，球員發生失誤彼此間也不會互相責難，即便最後不幸落敗也當作是學習之旅。最特別的是球員相互提醒該注意事項並始終帶著微笑直到比賽終了哨音響起，他們能開心享受比賽的每一刻真的很不簡單。
賽後教練團為了要把最佳球員獎項給誰而傷透腦筋，因為每位都很優秀，甚至讓所有球員投票決定，但也沒結果因為每位球員都獲得一票，最後只好讓對足球運動有超級狂熱的陳洸翌榮膺此殊榮，據他表示，他從安聯小世足第一屆的Ｕ６開始報名，最喜愛的球員是一樣左腳的梅西，也收集所有相關球衣，甚至自費到西班牙踢球，也去過日本踢友誼賽，雖然從未受過學校正式訓練過，但他信誓旦旦如果去德國取經回來而日後受到國家隊青睞，即便他現在即將進入師大附中就讀，他一定會付出比別人雙倍的熱情與努力去融入團隊。
隊長曹序白在旁補充表示在這球隊當隊長很輕鬆也沒壓力，他是唯一考上建中的球員，也希望能有機會加入建中的足球社團繼續踢球，同時他也強調全隊都非常興奮能在這巨蛋等級的場館出賽，並感謝安聯人壽舉辦這項賽事，這盃賽帶給全隊美好的回憶尤其是帶著金盃結束美好的勝仗。
U6組 冠軍TFA米蘭旗艦隊
金手套 TFA米蘭旗艦隊 15號高佳碩
金靴獎 TFA米蘭旗艦隊 10號羅允威 （6球）
金球獎 TFA米蘭旗艦隊 3號 高綺婕
U8組冠軍 Goat勁U8
金手套 Goat勁U8 34號 謝泳睿
金靴獎Goat勁U8 22號 黃冠銓（4球）
金球獎 Goat勁U8 2號 陳宥丞
U10組冠軍 TFA尤文圖斯
金手套獎 TFA尤文圖斯 83號 呂柏緯
金靴獎 TFA尤文圖斯 10號林逸嘉/進擊小尖兵10號 蔡育齊 並列（3球）
金球獎 TFA尤文圖斯 7號羅允澤
U12冠軍 YHDG
金手套獎YHDG 1號 林承翰
金靴獎 YHDG 7號 蔡舒羽 （2球）
金球獎 YHDG 30號文爾蔚
U15冠軍 新竹皇家風城足球俱樂部
金手套獎 新竹皇家風城足球俱樂部 11號蔡尚恩
金靴獎 板橋國中B 11號宋霽展 （2球）
金球獎 新竹皇家風城足球俱樂部 10號 陳洸翌