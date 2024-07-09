靜待關鍵通膨數據、Fed報告！美股漲跌不一 那指標指再創新高
英國及法國大選塵埃落定，投資者目光重回市場基本因素，包括美國本週將公布的關鍵通膨數據、美企新一季業績報告，以及聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的談話內容。8日美股漲跌不一，道指倒跌31點，標指、那指收盤則再創新高。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，標普500指數正在經歷第4週上漲，因為人們樂觀的認為，通膨緩解、經濟疲軟跡象，都可能導致聯準會降息。而即將於週四公布的6月消費者物價指數（consumer price index, CPI）、週五公布的生產物價指數（producer price index, PPI）則可能增加降息希望。根據芝商所CME FedWatch工具，交易員目前預計2024年將降息2次，第1次是在9月 。
另一方面，聯準會主席鮑爾本週也將出席國會聽證會，發表半年一次的貨幣政策報告。此外，第2財報季即將開跑，包括摩根大通、富國、花旗等大型銀行，將於週五公佈一系列財報。
8日收盤，美股道瓊指數下跌31.08點，或0.08%，收39344.79點；那斯達克指數上漲50.98點，或0.28%，收18403.74點；標普500指數上漲5.66點，或0.1%，收5572.85點；費城半導體指數上漲108.90點，或1.93%，收5765.20點。