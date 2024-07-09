洞庭湖一線堤防決口完成「合龍」！分析：4河洩洪、人禍釀災
中國湖南省華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防，5日下午發生管湧，隨後因為緊急封堵失敗，於同天傍晚決堤，潰口寬一度超過220公尺，官方緊急加固並封堵。然而，8日屬於第2道防線的「錢團間堤」又傳出多處管湧險情，所幸最終仍成功封堵，並在週一深夜完成洞庭湖一線堤防決口的「合龍」工作。有專家分析，此次事件不排除是因湖南四大水系同時洩洪，加上管湧初期處置不當，接連人禍釀災。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，洞庭湖一線堤防5日下午4點左右發生管湧險情，到了傍晚5點48分左右，緊急封鎖失敗，堤壩潰決，潰口最寬曾達226公尺；等到6日下午，潰口處內外水位逐漸持平，封鎖作業開始進行。在決堤近77小時後，終於在8日晚間10點半左右完成合龍，比預計的9日中午還要早。
有水利專家告訴《自由亞洲電台》，官方從一開始發現管湧的處置手法就是錯誤的，才會導致短時間內潰堤，堤上也沒有準備防止管湧的材料，以前每年汛期，長江、洞庭湖邊通常都堆滿了沙包、石塊。也有中國民眾質疑，湖南省官方2022年9月曾宣布投入人民幣85億元，加固洞庭湖重點堤防，為何團洲垸不到2年就潰堤，但湖南省水利官員反駁稱，決堤的團洲垸不在這85億元的加固範圍內。
報導並引述專家看法，提醒最重要是訊息透明、不能封鎖消息，認為這次災難是4條河，湘資沅澧洩洪，洞庭湖撐不住，加上具有專業應急能力的武警水電部隊，已在2018年遭習近平解散，種種因素導致災害發生。