白宮發言人對戰媒體團！為拜登健康起爭執 記者會氣氛緊張
美國總統拜登（Joe Biden）的身體狀況、認知健康程度受到廣泛關注，儘管他8日又透過競選團隊，向民主黨內議員發表信件喊話，重申自己不會退選，但無助於平息質疑。白宮新聞發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）當地時間週一在記者會上，也因為拜登的健康問題而與在場媒體發生爭執，氣氛一度緊張。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《國會山莊報》報導，由於近日有外媒引述白宮訪客紀錄爆料，稱帕金森氏症權威專家坎納德（Kevin Cannard），已在1年內8次會見拜登的醫師歐康納（Kevin O'Connor），引發外界對執政團隊是否隱瞞拜登認知衰退、掩蓋拜登健康惡化的懷疑。而尚皮耶在面對記者提問時，以隱私和安全問題為由，堅決不願透露坎納德是否頻繁出入白宮。
儘管在場媒體窮追不捨，尚皮耶仍回應：「無論你如何逼我、對我有多生氣，我都不會確認任何名字，即使有出現在訪客日誌中...我能告訴你的是，總統曾看過3次神經科醫師」，強調拜登沒有接受帕金森氏症治療，也沒有服用治療該疾病的藥物，近期的體檢報告也沒有發現帕金森氏症、中風或其他疾病的證據。
在被質疑，針對拜登究竟有無接受健檢的說詞反覆時，尚皮耶則說，「我很感激我們有這樣的來回互動，但我尊重你，希望你也能努力尊重我。我們會盡一切努力，確保你們能得到答案。」
美媒《NBC》記者、白宮記者協會主席凱莉（Kelly O’Donnell）告訴尚皮耶，在拜登總統尋求連任之際，記者團正試圖澄清有關總統健康狀況的更廣泛問題：「我們之所以在這裡施壓，部分原因是我們不清楚發生了什麼，也無法讓我們提供報導的對象，即美國人民有所感知。」