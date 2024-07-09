台灣形象展再登新德里！逾百家企業搶攻印商機　規模重返疫前盛況

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黃志芳致詞時表示，自2018年以來印度在全球製造業中崛起，提供符合國際趨勢的卓越服務，成為熱門的區域製造中心。台灣在國際半導體產業鏈中佔有重要地位，為加強供應鏈的韌性，也即將與印度合作建立晶圓廠，和印度政府推動的「印度製造」目標完美契合。此外，印度的「數位印度」和「智慧城市」的倡議上，有了台灣AI實力的助攻，台印度將共同在全球製造業樹立新的里程碑。
貿易署江文若署長指出，印度目前為全球第二大的鞋類、紡織品製造國，隨著全球知名品牌的China+1政策發酵，印度成為供應鏈移轉布局的生產基地。貿易署今年推出「異業結盟、產業鏈結新興市場」的創新作法，整合石化、機械、紡織等產業共同行銷推廣，在本次形象展由外貿協會及紡拓會成立「智慧製造形象館」及「永續創新紡織專區」，集結上中下游供應鏈企業，展出臺灣在石化、製鞋及紡織製程的多項智慧高效解決方案，搶攻印度龐大商機。
駐印度代表處大使葛葆萱也認為本活動不只是一場展覽，更是台、印度夥伴關係日益成長的重要慶典，台印合作不僅限於貿易和投資，涵蓋更廣泛的領域。Mizoram州州長Mr. Lalduhawma提到，該州與台灣共享豐富的文化特色，希望未來能與台灣攜手合作，應對瞬息萬變的世界局勢。
今年新德里的印度台灣形象展展出面積5100平方公尺，較去年於孟買展出成長約1.6倍，參展企業家數幾乎回到疫情前的水準，此次自中央部會乃至於縣市政府及產業公協會紛紛組團共襄盛舉設立亮點展區，可見對於印度市場的重視，例如觀光署特別由駐新加坡辦事處成立形象館推廣台灣觀光，台北市電腦公會則設置TCA創新館，帶領會員企業展示高科技智慧解決方案、AIoT等相關產品。
為協助更多新北市優良企業拓展印度市場，新北市副市長朱惕之及經發局局長何怡明率20家知名業者成立「新北市企業館」，匯集智慧城市、電子及機械製造、智慧醫療及電競等優勢產業，瞄準印度產業需求和綠色轉型商機。展後亦將繼續奔赴土耳其拓銷，同時拓銷印度及土耳其兩大市場。
外貿協會另於開展首日辦理「台日拓展印度市場商機研討會與洽談會」，邀請日本貿易振興機構（JETRO）新德里事務所、大型日本商社住友及丸紅、日商Panasonic，及台灣企業台達電及其昜電動車，共同探討台日在印度的合作機會。會後辦理企業媒合會，聚焦於電子、智慧移動及智慧製造產業，進一步探尋台、日、印商三方合作契機。